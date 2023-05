Thanh niên ngừng thở sau hút thuốc lào

Lào CaiSau khi hút thuốc lào, nam thanh niên 17 tuổi bị suy hô hấp, ngừng thở, được chẩn đoán ngộ độc, tính mạng nguy kịch.

Ngày 24/5, đại diện Sở Y tế Lào Cai thông tin, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, chỉ số oxy trong máu SpO2 thấp (30%), tim rời rạc.

Theo lời kể người nhà, trước khi hút thuốc lào, bệnh nhân uống rượu, sau đó xuất hiện tình trạng suy hô hấp, ngừng thở. Các y, bác sĩ tại Phòng khám đa khoa khu vực Pha Long xử trí cấp cứu suy hô hấp, ngừng tuần hoàn dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Mường Khương và bác sĩ Đặng Trung Anh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Sau cấp cứu ban đầu, bệnh nhân có mạch, huyết áp ổn định, nồng độ oxy máu bình thường, nhưng còn hôn mê sâu. Ê kíp đặt nội khí quản, bệnh nhân có mạch trở lại, thở được qua ống nội khí quản, các dấu hiệu sinh tồn dần ổn định.

Theo các bác sĩ, thuốc lào thuộc họ cây thuốc lá, hàm lượng nicotin rất cao, tác hại tương tự thuốc lá. Khi hút thuốc, cơ thể hít vào hơn 4 triệu hợp chất độc hại, trong đó hơn 40 hợp chất gây ung thư.

Người hút thuốc có nguy cơ cao mắc ung thư vòm, phổi, thực quản, đại tràng, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, gây những cơn co giật, ảnh hưởng tính mạng. Người thường xuyên hít phải khói thuốc do người khác hút cũng nguy cơ mắc các bệnh này.

Lạm dụng thuốc lào dẫn đến cảm giác say thuốc, mất thăng bằng, sùi bọt mép, nôn nao, quằn quại. Say thuốc lào mà không có người tỉnh táo ở bên cạnh rất dễ tử vong vì người say thuốc không tự kiểm soát được hành vi.

Bác sĩ khuyến cáo hút thuốc lá hay thuốc lào đều ảnh hưởng đến sức khỏe, không nên sử dụng. Trường hợp xảy ra hiện tượng co giật, sùi bọt mép, nên nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và điều trị kịp thời.

Thúy Quỳnh