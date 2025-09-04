Thanh niên Mỹ trì hoãn kết hôn vì nỗi lo tài chính

Thanh niên Mỹ đang ưu tiên đảm bảo kinh tế hơn là kết hôn, sinh con, phản ánh gánh nặng sinh hoạt phí, theo chính phủ Mỹ.

USA Today ngày 2/9 dẫn báo cáo công bố hồi đầu tháng 8 của Cục Thống kê Dân số Mỹ, cho thấy thanh niên nước này không còn coi tự lập, kết hôn là ưu tiên hàng đầu như các thế hệ trước đây.

Năm 1975, khoảng 45% thanh niên 25-34 tuổi ở Mỹ không còn ở cùng nhà với bố mẹ, chuyển ra ngoài sống riêng, đi làm, kết hôn và sinh con. 50 năm sau, chưa đến 25% thanh niên Mỹ ở độ tuổi này làm điều tương tự, theo báo cáo mới.

Tính đến năm 2024, chỉ khoảng 28% thanh niên Mỹ ra ở riêng và có việc làm, dù đây được coi là dấu mốc cần đạt được của đa số người trẻ ở nước này trong nhiều thập kỷ trước đây.

"Theo thời gian, những dấu mốc trưởng thành phổ biến nhất đối với người trẻ đã chuyển từ lập gia đình sang đảm bảo về kinh tế. Họ sống tự lập, tham gia lực lượng lao động, nhưng không kết hôn hay sinh con", Paul Hemez và Jonathan Vespa, hai chuyên gia của Cục Thống kê Dân số Mỹ, viết trong báo cáo.

Một cặp tình nhân tại Seattle, Mỹ, năm 2016. Ảnh: AFP

20 năm trước, tuổi trung bình của một người Mỹ làm mẹ lần đầu là 24,9, hiện nay là 27,5 tuổi, mức cao kỷ lục.

Giáo sư gia đình, sức khỏe sinh sản Allison Gemmill từ Đại học Johns Hopkins cho biết người Mỹ đã dần xem việc sinh con ở độ tuổi 30 là bình thường trong những thập kỷ qua, và đặc biệt là kể từ cuộc Đại suy thoái năm 2008.

Tuổi kết hôn trung bình của người Mỹ tính đến năm 2024 là 30,2 đối với nam và 28,6 tuổi đối với nữ. 50 năm trước, mức này là 23,5 đối với nam và 21,3 đối với nữ.

Người trẻ Mỹ cũng đang ra ở riêng muộn hơn so với thế hệ trước vì sinh hoạt phí, tiền thuê nhà tăng cao, thiếu hụt nhà ở.

Theo giới quan sát, các yếu tố như gánh nặng nợ sinh viên, làm việc từ xa và thay đổi quan niệm về việc làm cha mẹ có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tuổi tự lập, lập gia đình ở người trẻ trong những thập kỷ tới.

"Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến cách thanh niên Mỹ, cả nam giới và nữ giới, hình thành bản sắc khi trưởng thành", chuyên gia Hemez và Vespa nói thêm.

Đức Trung (Theo USA Today, AP)