Nghệ AnNam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy chạy tốc độ cao vượt chốt đo nồng độ cồn, tông trúng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Khoảng 14h ngày 11/12, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An lập chốt kiểm tra đo nồng độ cồn trên quốc lộ 46A, đoạn qua thị trấn Hưng Huyên, huyện Hưng Nguyên.

Thanh niên lao xe máy vào cảnh sát giao thông Camera nhà dân ghi lại cảnh thiếu tá CSGT bị tông trên quốc lộ 46A, đoạn qua huyện Hưng Nguyên. Video: Người dân cung cấp Phát hiện nam thanh niên lái xe máy chạy hướng TP Vinh đi huyện Hưng Nguyên không đội mũ bảo hiểm, xe không lắp gương chiếu hậu, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Nhà chức trách cáo buộc nam thanh niên không chấp hành, lái xe với tốc độ cao vượt qua chốt đo nồng độ cồn, tông trúng thiếu tá 37 tuổi đang làm nhiệm vụ khiến anh ngã xuống đường. Nạn nhân phải tới cơ sở y tế điều trị.

Cảnh sát sau đó đã bắt được nam thanh niên, tuy nhiên chưa công bố danh tính thiếu tá bị thương cũng như người vi phạm.

Đức Hùng