Thanh niên lái xe bán tải tông CSGT bị bắt

Tây NinhNguyễn Võ Hoài Nhớ, 20 tuổi, không có bằng lái, chạy xe bán tải biển số giả, khi bị CSGT truy đuổi đã tông vào môtô đặc chủng, sau đó bỏ trốn nhiều ngày.

Ngày 29/11, Nhớ, ngụ xã Mỹ Yên, bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Võ Hoài Nhớ. Ảnh: Công an Tây Ninh

Sáu hôm trước, Nhớ được tài xế 24 tuổi lái xe bán tải đến đón. Khi anh này than mệt, Nhớ dù không có giấy phép lái xe vẫn lái thay, gắn biển số giả để lỡ bị phạt nguội thì cảnh sát tìm không ra.

Khoảng 8h30, tổ tuần tra phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện ôtô do Nhớ điều khiển chạy quá tốc độ tại xã Bình Đức nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tài xế không chấp hành, tăng ga bỏ chạy nhiều km.

Đến đoạn đường hẹp phía trước có ôtô đang đậu, Nhớ không thể chạy tiếp nên quay đầu xe. Nam CSGT đuổi kịp, chặn trước đầu ôtô yêu cầu Nhớ xuống xe làm việc. Tuy nhiên, tài xế đã tông vào xe đặc chủng, hất cảnh sát suýt ngã; cán qua bánh môtô rồi tiếp tục bỏ chạy.

Thanh niên lái ôtô biển số giả tông cảnh sát giao thông bị bắt Camera ghi lại cảnh Nguyễn Võ Hoài Nhớ tông mô tô CSGT. Video: Người dân cung cấp

Đến khu dân cư phía sau UBND xã Bình Đức, Nhớ ném biển số giả phi tang, bỏ trốn. Sau nhiều ngày truy tìm, cảnh sát phát hiện Nhớ cùng xe bán tải mang biển số thật 60C-736.65.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của chủ xe, nam thanh niên 24 tuổi đã giao xe cho Nhớ lái.

Nam An