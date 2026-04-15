'Thanh niên là cầu nối vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ thế hệ trẻ Việt - Trung, cho rằng thanh niên là lực lượng nòng cốt trong xây dựng đất nước, cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/4 cùng gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" tại thủ đô Bắc Kinh. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, theo TTXVN.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin mỗi thanh niên tham gia chương trình đều tự hào và trân trọng mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai nước.

"Ngày nay, thanh niên hai nước tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng đất nước, là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt - Trung", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập".

Lãnh đạo Việt Nam mong muốn thế hệ trẻ hai nước xây dựng cho mình lý tưởng sống và bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa quan trọng và tầm cao chiến lược quan hệ Việt - Trung, tăng cường học hỏi, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ song phương.

Để đạt được những mục tiêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan, đoàn thể hai nước bám sát nhận thức chung cấp cao, tăng cường đổi mới tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị giữa hai nước, nâng cao chất lượng giao lưu hợp tác thanh niên, tiếp tục triển khai chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập".

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn thanh niên hai nước hỗ trợ lẫn nhau, gánh vác trách nhiệm, nắm bắt cơ hội lịch sử, dùng sức mạnh và sức sáng tạo của tuổi thanh xuân, khơi dậy trào lưu đổi mới sáng tạo, mở cửa hợp tác cùng thắng lợi.

Lãnh đạo Trung Quốc hy vọng thế hệ thanh niên có hoài bão là đội tiên phong, tích cực góp phần thực hiện sáng kiến phát triển toàn cầu, sáng kiến an ninh toàn cầu, sáng kiến văn minh toàn cầu và sáng kiến quản trị toàn cầu, góp sức cho sự nghiệp tiến bộ cả nhân loại và cho tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam.

Ông Tập Cận Bình khẳng định tương lai là ở thanh niên, tin tưởng thanh niên hai nước mãi mãi là người kế thừa tình hữu nghị truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập".

Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" được khởi động vào tháng 4/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Đây là điểm sáng nổi bật, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sau một năm, hàng nghìn lượt thanh niên Việt Nam đã tới thăm các "địa chỉ đỏ" tại Trung Quốc để học tập, tăng cường hiểu biết về truyền thống cách mạng và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Như Tâm