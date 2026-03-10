Thanh niên kéo cây tre ngang đường làm ngã người đi xe máy

IndonesiaNam thanh niên vác cây tre dài đi ngang mặt đường đúng lúc một người đi xe máy chạy tới và không tránh kịp.

Thanh niên vác cây tre ngang đường như giăng bẫy Video: Firza Husain

Thanh niên vác cây tre theo chiều ngang và biến nó thành một chiếc barie chắn hết phần đường đi. Dường như cây tre mỏng và thấp nên người đi xe máy không phát hiện kịp thời nên cứ thế lao đến. Nạn nhân bị thân tre gạt trúng, văng khỏi xe và ngã đập người xuống đường.

Tai nạn xảy ra ngày 5/3 tại huyện Takalar, tỉnh South Sulawesi. May mắn không có phương tiện nào chạy đến khi đó. Nạn nhân tự đứng dậy với dáng người khom khom và đi sang lề đường.

Vụ việc gây ra nhiều ý kiến phê phán, bày tỏ sự bất bình về hành vi của thanh niên vác cây tre. Nhiều người cũng đồng thời chỉ trích về ý thức giao thông và các tiêu chuẩn an toàn khi chở hàng hóa trên đường công cộng, nêu rằng không thiếu trường hợp xe cộ chở hàng và vật liệu dài như cây tre nhưng không chằng buộc cẩn thận, không có cảnh báo và dấu hiện nhận diện để những người khác biết để tránh.

Mỹ Anh (theo Lambeturah)