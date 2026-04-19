Thanh niên giả 'cô đồng' để lừa tiền xem bói

Ngày 19/4, Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Đức Quyền (trú xã Trung Giã, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, đầu năm 2024, do cần tiền tiêu xài, Quyền mua lại tài khoản Facebook "Nguyễn Thùy Linh" có gần 200.000 lượt theo dõi. Để tạo uy tín giả, Quyền dùng các ứng dụng tăng tương tác (hack like, comment) và sử dụng ChatGPT viết bài về tử vi, vận hạn, tình duyên.
Người này lấy hình ảnh các "cô đồng" trong Đạo mẫu làm ảnh đại diện, đăng nội dung nhận xem bói, cho số đề để dụ người nhẹ dạ.
Cuối tháng 3, một phụ nữ quê Ninh Bình vào Đà Nẵng du lịch nhắn tin xin tư vấn, mong gặp may mắn. Quyền yêu cầu chuyển 1 triệu đồng "tiền lễ" vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyen Duc Quyen.
Sau đó, Quyền đề nghị nạn nhân gửi ảnh khuôn mặt, chỉ tay, rồi tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 3 triệu đồng để sắm lễ cúng. Khi yêu cầu chi thêm 4-5 triệu đồng để nhận "số đề", người phụ nữ nghi bị lừa nên đến công an trình báo.
Làm việc với công an, Quyền thừa nhận hành vi. Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận tiền, Quyền tiếp tục dẫn dụ nạn nhân sử dụng các "dịch vụ" khác để chiếm đoạt thêm tài sản.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Ngọc Trường