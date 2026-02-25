Thanh niên dùng clip nóng để cưỡng dâm người yêu cũ

Đà NẵngBị dọa phát tán clip riêng tư, cô gái 19 tuổi nhiều lần phải miễn cưỡng quan hệ với người yêu cũ.

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự nam thanh niên 20 tuổi, trú xã Hà Nha, để điều tra hành vi Cưỡng dâm.

Khoảng 14h45 ngày 24/2, tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an phường Điện Bàn kiểm tra phòng một nhà nghỉ trên địa bàn phường Điện Bàn thì phát hiện nam thanh niên trên đang cưỡng ép quan hệ tình dục với cô gái 19 tuổi, trú phường Điện Bàn.

Nghi can bị khống chế tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2023, trong thời gian quan hệ tình cảm, nam thanh niên lén quay lại các video nhạy cảm với cô gái.

Nam thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Sau khi chia tay, từ đầu tháng 2/2026, anh ta nhiều lần đe dọa sẽ phát tán các video lên mạng xã hội hoặc gửi cho gia đình, nếu cô gái không tiếp tục gặp mặt. Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự và gia đình, cô gái miễn cưỡng chấp nhận.

Cơ quan công an xác định, bằng thủ đoạn đe dọa phát tán hình ảnh riêng tư, nam thanh niên đã hai lần ép buộc người yêu cũ quan hệ trái ý muốn. Chiều 24/2, khi nghi can tiếp tục hành vi tại nhà nghỉ thì bị bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm một điện thoại di động nghi dùng để lưu giữ các video cùng một số vật chứng liên quan. Công an phường đã bàn giao vụ việc cho công an thành phố tiếp tục xử lý.

Ngọc Trường