Thanh niên đu bám ngoài toa tàu cao tốc vì lỡ chuyến

ÁoNgười đàn ông 24 tuổi đu bám bên ngoài toa tàu cao tốc ở phía tây Vienna, sau khi rời khoang nhưng không kịp trở lại trước giờ tàu chạy.

Người phát ngôn cơ quan đường sắt Áo Herbert Hofer cho biết sự việc xảy ra hôm 9/8 khi đoàn tàu cao tốc đang trên đường từ Zurich, Thụy Sĩ, đến thủ đô Vienna của Áo.

Báo Heute cho hay nam thanh niên 24 tuổi đã tranh thủ lúc tàu dừng ở ga Sankt Poelten để xuống hút thuốc, nhưng không kịp trở lại toa khi tàu lăn bánh. Người đàn ông đã nhảy vào khoảng trống nối giữa hai toa sau khi đoàn tàu bắt đầu rời ga Sankt Poelten. Anh ta nhanh chóng đập cửa sổ để gây chú ý, khiến nhân viên lái tàu phải kích hoạt phanh khẩn cấp để đưa người đàn ông vào bên trong.

"Nhân viên lái tàu đã mắng anh ta một trận", một nhân chứng kể, thêm rằng người này đã bị cảnh sát dẫn đi sau khi tàu đến ga Meidling ở thủ đô Vienna.

Đoàn tàu cao tốc OBB kết nối Áo với châu Âu. Ảnh: Railway Gazette

Đoàn tàu rời ga Sankt Poelten đúng giờ, nhưng sự việc khiến nó đến Vienna chậm 7 phút.

"Thật là vô trách nhiệm, những việc làm như vậy thường kết thúc bằng cái chết. Bạn không chỉ tự gây nguy hiểm cho bản thân, mà giới chức sẽ phải điều động lực lượng cứu hộ, cảnh sát và lính cứu hỏa nếu xảy ra tai nạn", phát ngôn viên Hofer nói.

THồi đầu năm, một người đàn ông Hungary 40 tuổi cũng sống sót sau khi bám vào đoàn tàu cao tốc của Đức trong suốt hành trình 32 km với lý do tàu chạy trước khi anh ta hút xong điếu thuốc. Người này nói rằng anh ta vẫn để hành lý trên tàu trong lúc giải lao và không muốn mất chúng.

Vũ Hoàng (Theo AFP)