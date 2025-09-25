Đóng giả học sinh tuổi teen lừa nhà trường

MỹAnthony Sierra, 24 tuổi, lừa nhà trường tin rằng anh ta mới 16 tuổi để được nhập học và lừa một gia đình nhận nuôi nhằm tránh bị trục xuất về Venezuela.

Theo Văn phòng Công tố viên liên bang tại Ohio, Anthony Emmanuel Labrador Sierra đã nhận tội vào ngày 22/9 về nhiều cáo buộc sau khi làm giả giấy tờ nhập cư, khai man 16 tuổi để đăng ký học tại Trường trung học Perrysburg ở thành phố Toledo vào tháng 1/2024.

Công tố viên cũng cho biết Anthony sở hữu trái phép một khẩu súng mua bằng giấy tờ giả.

Anthony Emmanuel Labrador Sierra bị bắt hồi tháng 5. Ảnh: Corrections Center of Northwest Ohio

Theo tài liệu tòa án, Anthony nhập cư trái phép từ Venezuela đến Mỹ vào năm 2019 và chỉ được phép ở lại Mỹ cho đến tháng 3/2020. Kế hoạch của Anthony bắt đầu vào tháng 11/2023 khi anh ta liên lạc với nhà trường, nói rằng bị bọn buôn người bán đến Mỹ và tự khai tên là Anthony Labrador, sinh ngày 2/12/2007.

Trong 14 tháng sau đó, Anthony đi học và tham gia các chương trình thể thao với những đứa trẻ kém gần chục tuổi ở trường Perrysburg. Anh ta cũng lừa một gia đình địa phương nhận nuôi mình, khiến họ tin rằng đang giúp đỡ một thiếu niên vô gia cư.

Sự việc vỡ lở khi gia đình nhận nuôi nghi ngờ về tuổi thật của Anthony vào tháng 5/2025. Họ liên lạc với nhà trường, cho biết đã nhận được thông tin rằng Anthony là người đàn ông trưởng thành đã có con cũng đang sống tại Mỹ. Phía trường học báo cáo vụ việc cho cảnh sát.

Sau đó, người giám hộ đã tìm thấy một chiếc điện thoại di động trả trước, một chứng minh thư giả có năm sinh 1999 và một khẩu súng với ba băng đạn 9mm đã nạp đạn dưới nệm của Anthony.

Anthony bị bắt và chuyển giao cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Công tố viên cho biết Anthony đã sử dụng danh tính giả để làm đơn xin thị thực, lấy giấy phép lái xe ở bang Ohio, đăng ký số An sinh xã hội và lệnh bảo vệ tạm thời của liên bang từ cơ quan quản lý di trú.

Anthony đã nhận tội tàng trữ vũ khí trái phép tại Mỹ, khai man khi mua vũ khí và hai tội danh làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả mạo. Anh ta dự kiến bị tuyên án vào ngày 23/1/2026, có thể phải đối mặt với mức án tới 30 năm tù nếu bị kết án về mọi tội danh.

Tuệ Anh (theo Nypost)