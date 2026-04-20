Thanh niên đi xe máy ngã lăn vì cố vượt xe tải

TP HCMNgười lái xe máy đi sát hông xe tải trên đường hẹp nên không kiểm soát được tình hình, tối 18/4.

Tình huống giao thông: Trên đoạn đường hẹp thuộc Tỉnh lộ 15 (xã Hóc Môn), chiếc xe tải to lớn chiếm gần hết làn đường. Khoảng cách chỉ còn vài chục cm, một xe máy vẫn có chen vào khoảng không và muốn vượt qua xe tải. Đoạn đường dần hẹp hơn khiến người này không thể kiểm soát. Tay lái va nhẹ vào hông xe tải, thanh niên ngã mạnh xuống đường. May mắn không có thương vong nghiêm trọng.

Xe máy va chạm khi 'cặp hông' xe tải trên đường hẹp Video: Trung Kiên

Kỹ năng lái xe: Tại khu vực đường hẹp, người lái xe máy nên hạn chế chạy sát hông xe tải vì đây là phương tiện có nhiều điểm mù, đặc biệt ở hai bên. Khi buộc phải đi gần, tài xế nên giảm tốc độ, chủ động nhường đường và luôn chuẩn bị phương án tránh va chạm. Người lái xe máy chỉ nên vượt khi đường thông thoáng, rõ tầm nhìn phía trước, và vượt dứt khoát. Với xe tải, tài xế cần quan sát kỹ gương, đi chậm ở đoạn hẹp và hạn chế đánh lái bất ngờ để giảm rủi ro cho các phương tiện xung quanh.

Phạm Hải