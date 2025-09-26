Thanh niên đánh tới tấp, dùng dao đe dọa bạn gái do ghen tuông

Hà NộiNguyễn Hào Quang, 24 tuổi, bị bắt với cáo buộc đánh liên tiếp vào người, đầu và dùng dao đe dọa bạn gái ở quán bi-a do ghen tuông.

Ngày 26/9, Quang bị Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Hào Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, sáng 17/9, Quang đến quán bi-a trên đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, để đón bạn gái bằng tuổi. Tại đây, Quang ghen tuông nên chửi bới, đấm đá liên tiếp vào người, đầu cô gái.

Khi mọi người can ngăn, anh ta chạy vào quầy pha chế của quán lấy dao đe dọa người yêu. Do Quang tỏ ra hung hãn, đe dọa tính mạng mọi người nên không ai dám đến gần. Một lúc sau, Quang cầm dao ép bạn gái cùng đi về.

Công an đánh giá hành vi của Quang xâm phạm sức khỏe của nạn nhân, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phạm Dự