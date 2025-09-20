Thanh niên đánh người 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị bắt

Hà NộiNguyễn Long Vũ bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi đánh người trong quán cà phê "sau cái chỉ tay lên trời của tổng tài", gây bức xúc người dân.

Ngày 20/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Vũ (23 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) để làm rõ dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhân vật gây chú ý nhất trong vụ này là Thiên (27 tuổi, được cho là "tổng tài ra lệnh đánh người") cũng bị công an lấy lời khai nhưng được cho về, tiếp tục bị điều tra.

Nguyễn Long Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chiều 17/9, Vũ cùng "tổng tài" Thiên và một số người vào quán cà phê trong khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy. Tiệm có quy định "không hút thuốc lá" và đã dán biển cảnh báo. Tuy nhiên, Thiên (mặc comple, áo sơ mi, đeo cà vạt) hút tẩu thuốc khi ngồi nói chuyện.

Thấy ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhân viên quán hai lần ra nhắc nhở, đề nghị khách hàng không hút thuốc trong quán. Sau lần thứ 3 nhân viên quán nhắc nhở, Thiên giơ tay chỉ lên trời (ám chỉ ra hiệu). Lập tức, Vũ đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm hai phát vào mặt nhân viên.

Tổng tài chỉ tay đánh người Toàn bộ sự việc nhân viên quán cà phê bị đánh.

Nạn nhân 28 tuổi ngã ra sàn nhà, Thiên một lần nữa giơ bàn tay chỉ lên trời ra hiệu rồi hô lớn "thôi, thôi, thôi". Vũ dừng tay, trở lại ghế ngồi. Cả nhóm sau đó rời đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại. Gia chủ đăng tải lên mạng xã hội, sau đó trình báo công an.

Thanh niên bị đánh là con của chủ quán, đã làm nhân viên thu ngân tại đây hơn một năm.

Hình ảnh Thiên giơ tay ra hiệu bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt từ video

Sáng 19/9, Thiên và người thân đến quán cà phê xin lỗi nhưng chủ quán (mẹ của nạn nhân) từ chối tiếp chuyện, yêu cầu ra khỏi tiệm.

Tại cơ quan điều tra, cả hai cùng khai "Thiên không chỉ đạo Vũ" đi vào quầy thu ngân đánh nạn nhân.

Thiên cho biết chỉ nói Vũ "vào xem ai có lời nói xúc phạm" sau khi bị nhắc nhở không hút thuốc lá trong quán. Khi thấy có tiếng đánh nhau, anh này giơ tay lên nói "thôi" (mục đích để can ngăn hai bên) thì Vũ dừng lại đi về ghế ngồi.

Phạm Dự