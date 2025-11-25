Thanh niên cướp vàng ở miền Tây bị bắt

Đồng ThápNguyễn Trung Tín, 25 tuổi, bị bắt sau một ngày cướp giật vàng của chủ tiệm ở xã Châu Thành, đem bán lấy tiền mua tivi, tủ lạnh.

Ngày 25/11, Tín (quê An Giang) bị Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Tín khai thuê nhà trọ ở xã Tân Phước 3, cùng vợ làm công nhân. Gần đây, anh ta đầu tư tiền ảo và đánh bạc trên mạng, nợ tiền nhiều người nên phải cầm xe máy của vợ. Sau khi cướp được dây chuyền vàng (trị giá gần 130 triệu đồng), Tín bán lấy tiền chuộc xe, mua nữ trang, tivi, tủ lạnh; còn lại tiếp tục cá độ và thua hết.

Nguyễn Trung Tín lúc bị bắt. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo điều tra, chiều 23/11, Tín mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang vào tiệm vàng ở ấp Tân Phong, xã Châu Thành, vờ hỏi mua. Anh ta thấy đông khách, không thể ra tay, nên bỏ ra ngoài. Khoảng 5 phút sau, Tín trở vào khi chỉ còn người đàn ông lớn tuổi (chủ tiệm).

Anh ta tiếp tục hỏi mua dây chuyền rồi bất ngờ giật vàng chạy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát. Chủ tiệm truy hô, cố đuổi theo nhưng không kịp. Vụ cướp diễn ra khoảng một phút, được camera ghi lại.

Sau một ngày gây án, tối 24/11, Tín bị các trinh sát ập vào phòng trọ bắt giữ.

Nam An