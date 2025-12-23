Thanh niên chở 2 anh em đi truy sát ở quán nhậu bị bắt

Gia LaiTrần Kỳ Anh, 23 tuổi, bị cáo buộc giúp sức anh em Thuận trong quá trình chuẩn bị hung khí và gây án tại quán nhậu, khiến một người chết, hai nạn nhân bị thương.

Ngày 23/12, Kỳ Anh; Phan Văn Thuận (30 tuổi, thường gọi Tru Trọc) và em trai Phan Văn Hòa (24 tuổi, thường gọi Trúc Hòa) bị Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam 3 tháng về tội Giết người.

Phan Văn Hòa (trái) cùng anh trai Phan Văn Thuận lúc bị bắt. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, rạng sáng 17/12, Hòa cùng Kỳ Anh nhậu tại một quán trên đường Hùng Vương, phường Diên Hồng. Trong lúc đi vệ sinh, Hòa xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên và đấm vào mặt quản lý quán. Người này cùng bạn liền xông vào đánh lại.

Sau đó, Kỳ Anh chở Hòa về nhà kể lại sự việc với anh trai. Kỳ Anh tiếp tục dùng xe máy chở Hòa và Thuận mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay quay lại quán nhậu. Tại đây, nhóm này xông vào quầy, chém khiến một người tử vong, hai người khác bị thương.

Trưa cùng ngày, cả ba đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi.

Cơ quan điều tra xác định, Kỳ Anh không trực tiếp dùng hung khí tấn công các nạn nhân nhưng có vai trò đồng phạm giúp sức, không can ngăn, mà dùng xe chở các nghi phạm đi, về và cùng chuẩn bị hung khí gây án.

Trần Hóa