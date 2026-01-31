Thanh niên che biển số xe, sàm sỡ cô gái ở TP HCM

Công an tìm ra nam thanh niên 26 tuổi đi xe che biển số, có hành vi sàm sỡ cô gái đứng ở đầu con hẻm rồi tăng ga bỏ chạy, phạt 12 triệu đồng.

Ngày 31/1, Công an phường Cầu Kiệu hoàn tất hồ sơ xử lý nam thanh niên 26 tuổi về hành vi Sàm sỡ, quấy rối tình dục và lỗi Điều khiển xe gắn máy che lấp biển số.

Nam thanh niên đi xe máy che biển số. Ảnh cắt từ camera an ninh

Theo điều tra, tối ngày 16/1, anh này chạy xe máy trên đường Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu (quận Phú Nhuận cũ). Thấy cô gái 23 tuổi đang đứng chờ người thân ở khu vực đầu hẻm, người thanh niên nảy sinh ý định xấu.

Để tránh bị phát hiện, anh ta dùng khẩu trang che biển số xe rồi áp sát, dùng tay đụng chạm vào vòng một của nạn nhân. Cô gái tri hô, kéo đuôi xe nhưng bất thành.

Tiếp nhận trình báo vào ngày 28/1, Công an phường Cầu Kiệu phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự trích xuất camera an ninh, xác định người thực hiện hành vi. Làm việc với cơ quan chức năng, thanh niên 26 tuổi thừa nhận sự việc.

Anh ta bị phạt tổng cộng 12 triệu đồng, trong đó 7 triệu đồng cho hành vi sàm sỡ và 5 triệu đồng lỗi che biển số xe; buộc phải xin lỗi công khai nạn nhân.

Quốc Thắng