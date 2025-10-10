Thanh niên cầm dao rựa chém người trên phố

TP HCMXảy ra mâu thuẫn trong quán nhậu, thanh niên mặc đồ đen cầm dao tự chế dài gần một mét chém người mặc áo sơ mi trắng trên phố khiến nhiều người hoảng sợ.

Ngày 10/9, Công an phường Chánh Hiệp làm việc với một số người liên quan để làm rõ hành vi gây náo loạn trước quán ăn tại khu vực nhà ở xã hội của phường.

Nam thanh niên cầm dao chém người trên phố Nam thanh niên cầm dao chém người trên phố. Video: Người dân cung cấp

Khoảng 21h hôm qua, người dân khu vực nhà ở xã hội Định Hòa hoảng loạn khi thấy thanh niên cầm con dao dài đuổi theo chém người trên phố. Nạn nhân may mắn né được.

Dù được nhiều người can ngăn nhưng thanh niên mặc đồ đen vẫn cầm dao đi xung quanh trước quán ăn, chửi bới, đe dọa hành hung nhóm khách bên trong.

Nguyên nhân được cho là trước đó người này cầm ly bia qua bàn bên cạnh mời cô gái uống nhưng bị từ chối. Tức giận, nam thanh niên quật ly bia xuống bàn ăn, ra ngoài lấy dao hành hung người trong nhóm cô gái.

Phước Tuấn