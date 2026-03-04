Thanh niên cả nước lên đường nhập ngũ

Hàng chục nghìn thanh niên tại các địa phương bắt đầu lên đường nhập ngũ từ ngày 4/3, mở đầu đợt giao nhận quân năm 2026 kéo dài trong 3 ngày trên phạm vi cả nước.

Sáng 4/3, nhiều địa phương đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến dự, động viên tân binh tại nhiều điểm giao quân.

Đợt giao quân năm nay được tổ chức theo từng ngày tại các quân khu. Ngày 4/3, 21 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 1, Quân khu 3, Quân khu 5, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng 3 tỉnh thuộc Quân khu 2 tổ chức giao quân. Ngày 5/3, các địa phương thuộc Quân khu 4 và Quân khu 9 tiếp tục thực hiện lễ giao nhận quân. Ngày 6/3, 3 tỉnh còn lại thuộc Quân khu 2 hoàn tất đợt giao quân năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ giao, nhận quân tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chí Hòa

Tại Cao Bằng, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, dự lễ giao nhận quân tại Điểm giao nhận quân số 3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 ở Nguyên Bình. Năm 2026, tỉnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.041 công dân nhập ngũ, trong đó 800 người thực hiện nghĩa vụ quân sự và 241 người tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Để chuẩn bị cho đợt tuyển quân, đến hết tháng 10/2025, các xã, phường trên địa bàn đã hoàn thành khám sơ tuyển cho 3.902 công dân. Trong số này có 2.367 người được gọi khám sức khỏe vòng 2 tại các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, đạt 57,3%. Kết quả 1.278 công dân đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ, trong đó 224 người viết đơn tình nguyện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tiễn tân binh tại điểm giao, nhận quân số 4 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Hồng Hà. Ảnh: Giang Huy

Tại Hà Nội, lễ giao nhận quân được tổ chức tại 8 điểm trên địa bàn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc dự lễ và tiễn tân binh tại điểm giao nhận quân số 4, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Hồng Hà.

Năm nay Thủ đô có 4.721 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó 4.000 người thực hiện nghĩa vụ quân sự và 721 người thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Gần 2.500 thanh niên viết đơn tình nguyện, chiếm hơn 60% tổng số tân binh; khoảng 30% có trình độ đại học, cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp. Có 164 đảng viên nhập ngũ và 2.277 công dân đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Các tân binh tại điểm giao nhận quân Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Hồng Hà. Ảnh: Giang Huy

Tại điểm giao nhận quân số 7, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 Thanh Oai, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các tân binh phát huy truyền thống Thủ đô anh hùng, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành quân nhân ưu tú, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ Công an nhân dân.

Ông cũng đề nghị các đơn vị nhận quân tạo điều kiện để tân binh sớm hòa nhập môi trường mới, đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo gia đình có con em nhập ngũ.

Tại Ninh Bình, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, dự lễ giao nhận quân tại điểm giao quân số 7, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Đông A.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, đã đến dự Lễ giao nhận quân tại Ninh Bình. Ảnh: Việt Trung

Năm 2026, tỉnh bàn giao hơn 6.000 thanh niên nhập ngũ, trong đó 5.500 người thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị như Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn 12, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cảnh sát biển, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Thông tin và Học viện Quân y. Ngoài ra, 791 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Chất lượng tân binh năm nay được đánh giá cao với 22% đạt sức khỏe loại 1, 51% loại 2 và 32% loại 3. Về trình độ học vấn, 3.548 thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông, 1.423 người tốt nghiệp trung học cơ sở và 804 công dân có trình độ đại học. Toàn tỉnh có 241 đảng viên và hơn 5.500 đoàn viên thanh niên nhập ngũ.

Tại Hưng Yên, thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Quốc phòng, dự lễ giao nhận quân tại điểm giao nhận quân số 7, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Trà Lý. Năm 2026, tỉnh được giao tuyển chọn 4.750 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 540 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Hơn 75% tân binh đạt sức khỏe loại 1 và loại 2; khoảng 17% có trình độ cao đẳng, đại học.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Quốc phòng đến động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Văn Chung

Tại Đà Nẵng, thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Quốc phòng, dự lễ giao nhận quân tại điểm giao nhận quân số 1, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Cẩm Lệ. Năm nay thành phố có 4.616 công dân nhập ngũ, trong đó 3.950 người thực hiện nghĩa vụ quân sự và 666 người tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết đa số tân binh có sức khỏe tốt, trình độ học vấn cao hoặc đang có việc làm ổn định, nhiều thanh niên tự nguyện tạm gác công việc để thực hiện nghĩa vụ.

Tại TP HCM, 9.105 thanh niên lên đường nhập ngũ, là địa phương có chỉ tiêu giao quân cao nhất cả nước. Lễ giao nhận quân tổ chức tại 6 điểm trên địa bàn, trong đó điểm cấp thành phố đặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tặng hoa cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: An Phương

Đến dự và động viên tân binh có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm; Tư lệnh Quân khu 7 Lê Xuân Thế; cùng Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP HCM.

Năm 2026, thành phố có 7.300 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 1.805 người thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Thành phố giao quân cho 36 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7. Tỷ lệ tân binh có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 28,47%; tỷ lệ sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 58,36%. Đảng viên nhập ngũ chiếm 1,62% chỉ tiêu.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi mở rộng không gian phát triển. Theo ông, một trung tâm kinh tế, tài chính, cảng biển lớn càng cần nền tảng quốc phòng, an ninh vững chắc.

Ông mong các chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thành phố cũng cam kết tiếp tục thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chăm lo gia đình quân nhân, hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho thanh niên sau khi xuất ngũ.

Tân binh tại lễ giao nhận quân ở Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Long Bình (Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐH Quốc gia TP HCM). Ảnh: An Phương

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành, công dân nam từ đủ 18 đến hết 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự; trường hợp được tạm hoãn vì học đại học, cao đẳng thì độ tuổi gọi nhập ngũ kéo dài đến hết 27 tuổi. Công dân nữ có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của quân đội có thể được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự khi tự nguyện.

Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. Trong trường hợp cần thiết để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thời hạn này có thể được kéo dài nhưng không quá 6 tháng theo quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng.

Trong thời gian tại ngũ, quân nhân được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và tham gia các nhiệm vụ như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và tham gia các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, xã hội.

Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ được hưởng phụ cấp quân hàm, bảo đảm ăn ở, trang phục, chăm sóc y tế và các chế độ bảo hiểm. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, quân nhân xuất ngũ được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển vào các cơ quan nhà nước và được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

