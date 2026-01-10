Thanh niên bị thu xe SH vì lái xe bằng hai chân

Đi xe máy trên đường ven sông Đồng Nai, nam thanh niên 25 tuổi thả hai tay, dùng hai chân lái xe gây nguy hiểm người đi đường, bị cảnh sát xử lý.

Ngày 9/1, Phòng CSGT Công an Đồng Nai lập biên bản xử phạt nam thanh niên ngụ phường Long Bình về hành vi dùng chân điều khiển xe máy, đồng thời tịch thu xe SH và tước giấy phép lái xe 22–24 tháng.

Thanh niên dùng chân điều khiển xe máy. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh người này chạy xe máy trên tuyến ven sông Đồng Nai (phường Trấn Biên), buông cả hai tay và điều khiển xe bằng hai chân trong vài giây. Khi CSGT mời lên làm việc, nam thanh niên thừa nhận hành vi xảy ra vào chiều 12/12/2025.

Theo khoản 11 Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển môtô, xe gắn máy mắc các lỗi sau sẽ bị tịch thu phương tiện: buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh; tái phạm hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ.