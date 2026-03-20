Thanh niên bị phạt 62,5 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Hà TĩnhNam thanh niên ở phường Sông Trí bị phạt 62,5 triệu đồng vì vắng mặt trong lễ giao quân dù đã có lệnh gọi nhập ngũ.

Quyết định xử phạt hành chính đối với thanh niên 24 tuổi do Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà ký, công bố ngày 20/3. Ngoài nộp phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, thanh niên này khám sức khỏe từ cấp xã đến tỉnh và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026, được Chủ tịch UBND phường Sông Trí ban hành quyết định gọi nhập ngũ hồi đầu tháng 2.

Tuy nhiên, ngày 5/3, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh tổ chức lễ giao, nhận quân, anh này vắng mặt. Lãnh đạo địa phương đến làm việc song thanh niên không có mặt ở nhà.

Nhà chức trách đã lập biên bản, yêu cầu đương sự tự nguyện chấp hành quyết định nhập ngũ, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Năm 2026, Hà Tĩnh được giao tuyển chọn 1.690 công dân nhập ngũ, trong đó 1.400 chỉ tiêu quân đội và 290 công an. Các địa phương trong tỉnh cùng tổ chức lễ giao quân hôm 5/3.

Đức Hùng