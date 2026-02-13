Thanh niên bị bắt vì hãm hại bé trai

An GiangNguyễn Văn Phong, 19 tuổi, bị cáo buộc nhiều lần xâm hại bé trai, quay clip bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 13/2, Phong bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, khoảng tháng 9/2024, qua mạng xã hội, Phong quen biết một người chưa rõ lai lịch (quốc tịch nước ngoài), có nhu cầu mua các clip khiêu dâm đồng tính nam. Hai bên thỏa thuận giá 200.000 đồng cho mỗi video.

Nguyễn Văn Phong tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Từ tháng 11/2024 đến tháng 6/2025, để có nội dung bán như đã thống nhất, Phong nhiều lần dụ dỗ bé trai 12 tuổi (thời điểm bị xâm hại 10 tuổi) quan hệ, dùng điện thoại quay lại.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được và quá trình vận động, Phong đã ra đầu thú.

An Minh