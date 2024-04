Bị khởi tố vì đăng ảnh khỏa thân của phụ nữ lên mạng

Sóc TrăngHuỳnh Tấn Đạt, 20 tuổi, thừa nhận thấy trong điện thoại mua của cửa hàng có ảnh người phụ nữ khỏa thân nên đăng lên Facebook.

Ngày 26/4, Đạt bị Công an TP Sóc Trăng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hành vi Làm nhục người khác. Động cơ của bị can chưa được cơ quan điều tra công bố.

Huỳnh Tấn Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Đạt khai, khoảng nửa năm trước mua điện thoại di động cũ từ một cửa hàng, phát hiện có nhiều ảnh người nữ khỏa thân được lưu trữ trên Google Drive. Anh ta đã tải những hình ảnh này về máy, xử lý làm mờ rồi đăng lên Facebook cá nhân.

Người phụ nữ ở huyện Mỹ Tú sau đó trình báo công an về việc ảnh nhạy cảm của mình bị đăng lên mạng xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự. Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công TP Sóc Trăng vào cuộc điều tra, xác định Đạt là người thực hiện hành vi.

An Minh