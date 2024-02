Thành 'người phụ nữ xấu nhất thế giới' do căn bệnh hiếm gặp

AnhTừ một nữ y tá xinh đẹp, Mary Ann Webster trở thành "người phụ nữ xấu nhất thế giới" do mắc phải một căn bệnh hiếm gặp.

Mary Ann Webster sinh ra ở Plaistow, Đông London vào năm 1874. Bà là một trong tám người con và theo đuổi nghề y tá theo nghiệp gia đình.

Vào khoảng 32 tuổi, bà kết hôn với Thomas Bevan, một nông dân đến từ Kent, và đổi tên thành Mary Ann Bevan vào năm 1902. Cặp đôi có với nhau bốn đứa con. Nhưng sau đó, thảm họa ập đến vào năm 1914 khi chồng bà đột ngột qua đời.

Có thông tin cho rằng Mary đã phải chịu đựng nỗi đau sau cái chết của Thomas và điều đó đã gây tổn hại nặng nề cho cơ thể người phụ nữ.

Bà không may mắc bệnh to các viễn cực, hay to các đầu chi - một chứng rối loạn nội tiết tố khiến xương phải tăng kích thước.

Bệnh to cực ở người lớn xảy ra do tình trạng cơ thể sản xuất quá nhiều hormone tăng trưởng, thường là do khối u tuyến yên. Ở những người trẻ tuổi, việc sản xuất hormone tăng trưởng quá mức gây ra hiện tượng khổng lồ.

Khi một người mắc bệnh to cực, chu vi của hộp sọ tăng lên, mũi rộng hơn và lưỡi to ra. Hàm dưới phát triển quá mức và răng bị tách rời, trong khi các ngón tay và ngón chân dày lên. Người bệnh còn bị đau đầu và khiếm khuyết thị trường (mất thị lực ngoại vi), do khối u chèn ép các dây thần kinh thị giác và các cấu trúc não.

Mary trước và sau khi mắc căn bệnh to đầu chi. Ảnh: Unilad

Chứng rối loạn hiếm gặp này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe đe dọa tính mạng và đôi khi phải mất nhiều năm mới nhận ra được. Ngày nay, bệnh to cực có thể được điều trị nếu được phát hiện sớm, nhưng vì y học chưa phát triển vào thế kỷ 20 nên Mary phải sống chung với những đặc điểm luôn thay đổi của mình.

Sau cái chết của chồng, khuôn mặt của bà bắt đầu phát triển bất thường và biến dạng. Bàn chân của Mary lúc đó cần một đôi giày cỡ 44 theo hệ châu Âu. Người phụ nữ không thể làm y tá được nữa và chỉ được thuê làm những công việc lặt vặt. Vẻ ngoài dần khiến bà thất nghiệp và không còn cách nào để nuôi 4 người con.

Vì tuyệt vọng, Mary đã tận dụng thay đổi ngoại hình của mình và tham gia cuộc thi "Người phụ nữ xấu nhất" của Rạp xiếc Barnum và Bailey ở London, sau khi nhìn thấy một bài báo tìm người phụ nữ xấu xí do rạp này xuất bản.

Bài báo có nội dung như sau: "Tìm Người phụ nữ xấu nhất thế giới. Đảm bảo mức lương tốt và gắn bó lâu dài cho những ứng viên thành công. Gửi bức ảnh gần đây để tham dự".

Kết thúc cuộc thi, Mary trở thành người chiến thắng, đánh bại 250 người tham gia.

Sau khi chiến thắng, bà được thuê để xuất hiện trong chương trình phụ Dreamland của Coney Island. Sự kiện này thường được gọi là "buổi biểu diễn quái đản", và Mary đã biểu diễn tại đây trong phần lớn cuộc đời còn lại.

Trong hai năm, bà kiếm được 20.000 bảng Anh ở New York, tương đương 1,6 triệu USD theo thời giá ngày nay. Bà cũng xuất hiện nhiều lần tại Rạp xiếc Ringing Brothers, mặc dù phải chịu đựng những cơn đau liên tục và ngày càng mù lòa.

Vào tháng 12/1933, Mary qua đời ở tuổi 59 và được chôn cất tại Nghĩa trang Ladywell và Brockley ở Nam London.

Khánh Linh (Theo Unilad, Hektoen International)