Thành 'người hầu' cho sếp - bộ mặt khác của nạn bắt nạt công sở

Hàn QuốcNgoài công việc chính, Yoon Eun-ji còn phải ôm thêm vô số thứ như đặt vé máy bay và lên lịch du lịch cho cả gia đình sếp nếu không muốn bị trù dập.

Là nhân viên hành chính tại một tập đoàn công nghệ lớn ở Seoul, Yoon phải chịu đựng áp lực khủng khiếp từ giám đốc điều hành. Trong các cuộc họp, sếp không ngần ngại chỉ trích báo cáo của cô là "vô giá trị", "đầy lỗi" trước mặt toàn thể đồng nghiệp. Có lần, ông ném thẳng xấp tài liệu lên bàn và cảnh báo cô sẽ không trụ nổi nếu không cải thiện.

Ban đầu, cô chấp nhận văn hóa công ty, đi mua cà phê cho sếp mỗi sáng. Nhưng dần dần, những yêu cầu vượt quá phạm vi công việc bắt đầu xuất hiện. Yoon thường xuyên phải ở lại sau giờ hành chính để nhập liệu hoặc sắp xếp các chuyến du lịch cho cấp trên.

Căng thẳng của Yoon lên đến đỉnh điểm khi các đồng nghiệp bắt đầu nhận xét cô "khó làm việc cùng". Họ dần xa lánh, loại cô khỏi những dự án quan trọng. Sau sáu tháng, Yoon được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu và buộc phải nghỉ việc.

Câu chuyện của Yoon là một ví dụ điển hình cho hiện tượng "gabjil" - hành vi lạm dụng quyền lực và quấy rối nơi công sở đang trở thành vấn nạn nhức nhối ở Hàn Quốc. Theo khảo sát mới nhất của Bộ Lao động nước này, 29% nhân viên cho biết họ từng trải qua hoặc chứng kiến hành vi quấy rối trong năm qua. Tuy nhiên, gần một phần ba trong số họ không làm gì vì lo sợ hậu quả.

Độ tuổi 30 ghi nhận tỷ lệ bị bắt nạt cao nhất. Hơn 54% cho biết thủ phạm là cấp trên, 38% là đồng nghiệp. Khi đối mặt với tình huống này, gần một nửa chọn cách tham khảo ý kiến đồng nghiệp, 1/3 chọn im lặng, số còn lại quyết định nghỉ việc.

Ảnh minh họa: Korea Times

Christine Jung, 28 tuổi, từng là nhân viên văn phòng tại một công ty sản xuất ở Busan, cũng là một nạn nhân. Suốt hơn một năm, cô bị ông Kim, bố của chủ tịch công ty, liên tục bắt nạt.

Cô thường bị ông gọi bằng những từ xúc phạm như "vô dụng" trước mặt mọi người. Ngoài giờ làm, cô còn bị buộc làm các việc cá nhân như lau bàn làm việc hay đi mua quà cho gia đình ông. Tình hình tồi tệ hơn khi ông Kim bắt đầu lan truyền tin đồn rằng cô lười biếng, không đáng tin cậy, khiến cô dần bị đồng nghiệp cô lập.

Đỉnh điểm là lần ông Kim ném cốc cà phê lên bàn vì cho rằng Jung làm việc chậm, khiến giấy tờ văng tung tóe. "Cả văn phòng lúc đó đều sợ hãi", cô kể lại. Sau ngày hôm đó, cô rơi vào trầm cảm, mất ngủ và liên tục có những suy nghĩ tiêu cực.

Khi nộp đơn khiếu nại lên ban lãnh đạo, cô không nhận được sự hỗ trợ. Ngược lại, cô bị sa thải với lý do "phỉ báng công ty".

Không chấp nhận, Christine Jung đã khởi kiện. Cô trở thành một trong những trường hợp đầu tiên thắng kiện sau khi Luật chống bắt nạt công sở sửa đổi năm 2019 có hiệu lực. Cô được bồi thường 50 triệu won (khoảng 36.000 USD) và nhận được lời xin lỗi công khai.

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân chính khiến việc xử lý nạn quấy rối gặp khó khăn là ranh giới mờ nhạt giữa nhiệm vụ công việc và yêu cầu cá nhân. Người sử dụng lao động và người lao động thường có những cách diễn giải khác nhau về ranh giới này, khiến các nạn nhân gặp khó trong việc tự bảo vệ mình.

Vấn đề bắt nạt công sở đã trở thành mối quan tâm xã hội lớn tại Hàn Quốc sau vụ tự tử của cựu phát thanh viên dự báo thời tiết Oh Yoanna vào tháng 9 năm ngoái. Trong thư tuyệt mệnh, cô cho biết mình đã bị đồng nghiệp bắt nạt trong một thời gian dài.

Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Hàn Quốc. Tại Mỹ, khảo sát của Gallup năm 2020 cho thấy 30% nhân viên từng bị bắt nạt nơi làm việc, gây thiệt hại khoảng 250 tỷ USD mỗi năm do nghỉ việc và giảm năng suất.

Ở Anh, nghiên cứu của Đại hội Công đoàn (TUC) năm 2019 ghi nhận 47% người lao động từng bị quấy rối tinh thần, dẫn đến 18 triệu ngày làm việc bị mất.

Tại Nhật Bản, Bộ Lao động năm 2021 cho biết hiện tượng bắt nạt khiến 25% nhân viên văn phòng nghỉ việc.

Ngọc Ngân (Theo Korea Times, The Korea Herald)