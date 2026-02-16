Thành ngữ Việt Nam nào gắn liền với số 9 và 10?

Thành ngữ chỉ những người khoan dung, độ lượng, dễ dãi, không hơn thua, sẵn sàng tha thứ cho người khác, chịu phần thiệt về mình.

Chào mừng các "phù thủy ngôn từ" đến với một thử thách nhẹ nhàng nhưng cực kỳ ý nghĩa để khởi động ngày mới! Bạn có thấy cô gái trong ảnh đang làm một hành động rất "quyền lực" khi thẳng tay gạch bỏ số 9 và chọn ngay số 10 tròn trĩnh không? Phải chăng đây là một cô giáo đang chấm điểm, hay là một bí kíp sống cực kỳ "chill" mà người Việt mình vẫn hay truyền tai nhau?

Gợi ý nhỏ cho bạn nhé: Đây là một câu thành ngữ khuyên chúng ta nên bao dung, đừng quá khắt khe với những thiếu sót nhỏ nhặt của người khác. Đôi khi trong cuộc sống, việc "làm tròn" một chút lại khiến mọi chuyện trở nên vui vẻ và ấm áp hơn rất nhiều. Nhìn vào những vòng tròn kia, bạn có thấy chúng đang kể một câu chuyện về sự tha thứ và sẵn sàng bỏ qua không?

Đừng để bộ não phải "nhảy số" quá căng thẳng, hãy cứ thư giãn và để trí tưởng tượng của bạn bay xa một chút. Câu nói này quen thuộc đến mức bạn chắc chắn đã nghe qua ít nhất một lần, đặc biệt là mỗi khi cần làm hòa với ai đó. Liệu bạn có thể "bắt" được câu thành ngữ này chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi không nào? Hãy bình luận ngay đáp án của bạn để xem mình có phải là "thánh tiếng Việt" không nhé! Chúc bạn có những giây phút giải đố thật sảng khoái và đầy ắp tiếng cười!

>> Đáp án

Mộc Trà