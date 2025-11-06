Thành ngữ nào đang ẩn mình giữa quán ốc?

Thành ngữ có hàm ý nói về người lén lút hưởng lộc một cách bất chính mà người khác phải chịu thiệt thòi, hậu quả xấu.

Một buổi tối mát trời, bàn ốc nghi ngút khói, tiếng trò chuyện rộn ràng, tưởng đâu chỉ là cảnh tụ tập bình thường, ai ngờ lại chứa cả một... câu thành ngữ thâm sâu khó đỡ!

Nhìn kỹ đi, một người đang chăm chú "tập trung cao độ" vào chén ốc, còn người kia thì kiên nhẫn phục vụ như thể "dâng lễ vật" thế mà lại có người đố: "Đây là thành ngữ gì?" Nghe xong ai cũng gãi đầu cười trừ.

Câu trả lời nằm ngay trước mắt, chỉ cần một chút "não cá vàng" bớt xao nhãng là bạn sẽ thấy ngay!

Vậy nên, trước khi nghĩ đến chuyện gọi thêm đĩa nữa, hãy thử vận động não một chút xem: "Bạn có biết đây là câu thành ngữ nào không?"

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

