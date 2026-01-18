Thành ngữ nào có hình ảnh mèo cưng va phải cá rán?

Thành ngữ chỉ sự may mắn dù không thấy đường nhưng chú mèo vẫn vồ được đồ ăn ngon.

Bức ảnh mở ra một khung cảnh vừa hài hước vừa "sai sai": một chú mèo đeo kính đen, tay cầm gậy dò đường, trông chẳng khác gì đang... lạc lối giữa phố. Trớ trêu thay, ngay trước mặt lại là một đĩa cá rán vàng ruộm, khói bay nghi ngút, nhìn thôi đã thấy thèm. Một bên là vẻ lóng ngóng, một bên là cơ hội ngon lành đến bất ngờ.

Đây chính là kiểu câu đố nhìn thì buồn cười nhưng càng ngẫm càng thấm. Không cần chữ, chỉ cần hình mà gợi đúng tinh thần thành ngữ Việt. Ai tinh ý sẽ bật cười vì thấy quen quen, ai chậm nhịp chút thì vẫn bị cuốn theo mạch suy luận rất đời. Câu đố này không thử thách IQ cao siêu, mà kiểm tra độ "thấm văn hóa dân gian" của bạn. Giờ thì câu hỏi là: bạn đoán ra thành ngữ này ngay hay phải suy nghĩ thêm vài phút?

>> Đáp án

Mộc Trà