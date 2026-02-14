Thành ngữ nào chỉ công việc hay làm đầu và cuối năm?

Thành ngữ chỉ tục lệ truyền thống của nước ta cầu may mắn, gia đình mặn nồng và sự thịnh vượng, rũ bỏ xui rủi.

Bức ảnh mang đến một thử thách nho nhỏ nhưng đủ khiến người xem phải bật cười vì độ "xoắn não" đáng yêu. Một bên là khung cảnh đầu năm rộn ràng, cô gái tươi tắn cầm gói muối - hình ảnh quen thuộc trong phong tục lấy may. Bên còn lại lại là cuối năm với khung cảnh giản dị, người phụ nữ cặm cụi quét vôi tường, gợi cảm giác tất bật dọn dẹp. Hai khoảnh khắc tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng khi đặt cạnh nhau lại khéo léo gợi mở một câu thành ngữ rất quen thuộc trong đời sống. Người xem dễ bị đánh lạc hướng bởi sự tương phản vui mắt giữa "đầu năm lung linh" và "cuối năm lấm lem".

Chính sự đối lập ấy tạo nên nét hài hước nhẹ nhàng, như một lời nhắc rằng thời gian trôi nhanh chẳng khác gì cái chớp mắt. Câu đố không chỉ mang tính giải trí mà còn khơi gợi trí nhớ về kho tàng thành ngữ dân gian đầy thú vị. Nhìn thì đơn giản, đoán mới thấy "xoay não" một chút mới ra đáp án. Và khi chợt hiểu ra, người xem thường sẽ mỉm cười vì hóa ra câu nói ấy quen thuộc đến mức... ai cũng từng nghe qua. Một bức hình nhỏ nhưng đủ mang lại vài phút thư giãn và chút niềm vui tinh nghịch cho người thưởng thức.

>> Đáp án

Mộc Trà