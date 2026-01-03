Tài tử Trung Quốc Thành Long xin lỗi con trai Phòng Tổ Danh vì gây tổn thương sâu sắc cho con.

Theo Sina, tại buổi quảng bá phim mới - Unexpected Family - tại Quảng Châu, Trung Quốc ngày 2/1, Thành Long nói phim cũng là lời xin lỗi của ông cho con. Trước đây, ông hà khắc với Phòng Tổ Danh, ép con học những thứ mà ông chưa học. Khi Phòng Tổ Danh không có thành tích như Thành Long kỳ vọng, ông mắng mỏ, bêu riếu con trai. Diễn viên thừa nhận từng nhiều lần công khai chê bai con ở sự kiện, khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình.

Thành Long, 72 tuổi, quảng bá phim về ứng xử trong gia đình. Ảnh: Mtime

Phòng Tổ Danh sợ Thành Long, trốn tránh cha. Qua lời một người bạn, tài tử mới biết hóa ra ông khiến con tổn thương nhiều đến mức nào. Diễn viên nhận ra không nên ép buộc con cái, để con được tự do phát huy sở trường. Thành Long nói: "Lúc này, Phòng Tổ Danh không ở đây, nhưng tôi muốn xin lỗi công khai với Tổ Danh".

Diễn viên tự nhận không giỏi nói lời yêu thương, ông thực hiện Unexpected Family với mục đích cổ vũ khán giả thể hiện tình yêu nhiều hơn với người thân, xóa bỏ rào cản trong gia đình.

Tổ Danh sinh năm 1982 ở Mỹ, Thành Long lăn xả đóng phim nên bên cạnh anh thường chỉ có mẹ - Lâm Phụng Kiều. Trước năm 1999, mỗi năm Thành Long tới Mỹ ở với hai mẹ con một vài tuần rồi lại đi. Tổ Danh từng nói dù tới Mỹ, bố cũng không đưa anh ra ngoài.

Thành Long, Lâm Phụng Kiều và Phòng Tổ Danh. Ảnh: QQ

Khi Tổ Danh còn nhỏ, Lâm Phụng Kiều cùng các bảo mẫu và lái xe đều dặn dò cậu không được phép nói với người ngoài cha mình là Thành Long, vì thời kỳ đó diễn viên giữ bí mật về gia đình. Mọi người nói với Tổ Danh "nếu tiết lộ cha là người nổi tiếng, ra ngoài sẽ bị bắt cóc". Anh từng nói với bố: "Ký ức của con không có bố, một bóng dáng cũng không".

Năm 2014, Phòng Tổ Danh bị bắt vì sử dụng chất cấm, nhận án tù 6 tháng vì từng bốn lần chứa chấp người khác sử dụng chất cấm tại nhà riêng. Sự việc từng gây rúng động làng giải trí Hoa ngữ do Thành Long là diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn đồng thời từng là đại sứ phòng chống sử dụng ma túy ở Trung Quốc. Trên Xinhua năm 2015, tài tử nói sốc, hổ thẹn vì sự việc của con trai. Ông tự nhận "không phải người cha tốt" vì mải mê công việc, thiếu quan tâm, hay mắng mỏ, cau có với con.

Theo Next Apple, 10 năm qua, Phòng Tổ Danh hiếm xuất hiện công khai. Đời thường, anh tập trung sáng tác ca khúc, viết kịch bản MV, chờ dịp phát hành. Năm 2024, Tổ Danh ra mắt MV In Search For Darkness do anh tự viết nhạc và lời đồng thời làm đạo diễn. Tác phẩm nói về một người rơi vào trạng thái thất vọng, hối hận, mất phương hướng, dần chấp nhận đối diện và đi qua giai đoạn đen tối. Bài hát có câu: "Cuộc đời không có tuyệt đối, đi lên cũng có lúc thụt lùi, cuối cùng cũng có hối hận. Tôi cần mạnh mẽ đón nhận rằng chẳng có gì là hoàn mỹ".

Con trai Thành Long tái xuất sau 10 năm ra tù MV "In Search For Darkness". Video: Youtube/Jaycee Chan

Phòng Tổ Danh đưa nhiều hình ảnh có thật trong cuộc đời anh vào MV, như ảnh cha mẹ - Thành Long và Lâm Phụng Kiều, ảnh Tổ Danh thời bé, ảnh anh tổ chức họp báo xin lỗi vì sử dụng chất cấm năm 2015. MV còn có cảnh Phòng Tổ Danh nhìn vào cổ tay, có dòng số 14/8/2014 - ngày bản thân bị bắt vì sử dụng chất cấm.

Thành Long đóng phim từ năm 1962, ban đầu chuyên đóng thế cảnh nguy hiểm. Từ cuối thập niên 1970, ông gây tiếng vang với nhiều tác phẩm như Túy quyền, Kế hoạch A, Trái tim của rồng, loạt phim Câu chuyện cảnh sát... Ông là diễn viên người Hoa hiếm hoi thành công ở Hollywood nhờ các tác phẩm ăn khách như series Giờ cao điểm, Đại náo phố Bronx. Phim của Thành Long được giới chuyên môn đánh giá cao ở yếu tố hành động, hài, các cảnh võ thuật chân thực. Năm 2016, Thành Long được trao tượng vàng Oscar hạng mục Thành tựu trọn đời.

Như Anh (theo Sina)