Thành Long tạo dáng bên David Beckham

Hình tài tử Thành Long, cựu cầu thủ David Beckham bên các vận động viên Diêu Minh, Shaquille O'Neal gây chú ý trên mạng xã hội.

Theo Sina, ngày 10/10, nhiều người nổi tiếng các lĩnh vực kinh doanh, thể thao, giải trí xem trận đấu tiền mùa giải NBA giữa Brooklyn Nets và Phoenix Suns, tại Nhà thi đấu Venetian, Macau.

Ảnh Thành Long, David Beckham gây sốt Thành Long, Beckham, Lương Triều Vỹ xem bóng rổ. Video: Weibo

Thành Long, David Beckham ngồi cạnh doanh nhân Jack Ma. Trong các video khán giả chia sẻ, Thành Long, Beckham giao lưu cựu vận động viên bóng rổ Trung Quốc Diêu Minh (cao gần 2,3 m) và Shaquille O'Neal - cựu cầu thủ bóng rổ Mỹ, cao hơn 2,1 m.

Từ trái sang: David Beckham (cao 1,83 m), Diêu Minh (gần 2,3 m), Thành Long (cao 1,74 m), Shaquille O'Neal (hơn 2,1 m). Ảnh: Weibo

Bức ảnh 4 người đứng chung thu hút hàng chục nghìn bình luận trên Weibo, các fan viết: "Tổng tài sản của những người này là bao nhiêu vậy?", "Beckham cũng trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh các người khổng lồ", "Tôi cao 1,5 m đứng vào đó thì thế nào?".

Nhiều diễn viên như Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh, Chương Tử Di góp mặt xem trận đấu, khiến sự kiện được fan gọi là "cuộc hội tụ thế kỷ".

Doanh nhân Jack Ma, Thành Long, David Beckham (từ trái sang) tại nhà thi đấu. Ảnh: Sina

Thành Long, 71 tuổi, hoạt động ở làng phim hơn 60 năm, ban đầu chuyên đóng thế cảnh nguy hiểm. Từ cuối thập niên 1970, ông gây tiếng vang với nhiều tác phẩm như Túy quyền, Kế hoạch A, Trái tim của rồng, loạt phim Câu chuyện cảnh sát... Theo Xinhua, ông là diễn viên người Hoa hiếm hoi thành công ở Hollywood nhờ các tác phẩm ăn khách như series Giờ cao điểm, Đại náo phố Bronx. Phim của Thành Long được giới chuyên môn đánh giá cao ở yếu tố hành động, hài, các cảnh võ thuật chân thực. Năm 2016, Thành Long được trao tượng vàng Oscar hạng mục Thành tựu trọn đời.

Tài tử hoạt động sôi nổi lĩnh vực phim ảnh, năm nay, ông ra mắt Bổ phong truy ảnh, được giới chuyên môn và khán giả đánh giá tích cực về nội dung, cảnh hành động.

David Beckham, 50 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Anh là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013 ở tuổi 38. David từng đóng vai khách mời trong nhiều phim. Ngoài ra, anh được các tạp chí đánh giá là một trong những ngôi sao có gu mặc thời trang đẹp nhất nước Anh.

Như Anh (theo Sina)