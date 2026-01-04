Thành Long 'ngầm giúp đỡ con gái'

Một số nguồn tin cho biết công ty của tài tử Trung Quốc Thành Long mời con gái ông - Ngô Trác Lâm - thiết kế poster phim.

Theo St Headline ngày 4/1, Ngô Trác Lâm, 27 tuổi, hiện làm việc lĩnh vực thiết kế ở Canada. Gần đây, một người hỏi cô về mối quan hệ với Thành Long, Trác Lâm đáp: "Dạo này ông ấy thường xem poster mà tôi làm".

Thành Long, 72 tuổi, và Ngô Trác Lâm. Ảnh: St Headline

Câu trả lời của Ngô Trác Lâm được cho là dấu hiệu cô xác nhận thông tin Thành Long ngầm hỗ trợ cô phát triển công việc. Năm 2025, một số nguồn tin cho biết qua người trung gian, Thành Long nhiều lần giúp đỡ Ngô Trác Lâm về kinh tế. Nhân viên trong êkíp của ông chủ động liên lạc với Ngô Trác Lâm, giao cho cô thiết kế poster phim, phục vụ quảng bá tác phẩm ở thị trường Bắc Mỹ.

Ngô Trác Lâm nhận thù lao theo giá thị trường, hai bên ký hợp đồng như thông lệ. Trác Lâm từng nói về thu nhập khi thiết kế poster, cô đáp: "Đủ trả tiền thuê nhà, đủ để dành mua nhiên liệu". Tuy nhiên, khi có người hỏi Trác Lâm đã tha thứ cho cha chưa, cô không trả lời. Trác Lâm sống ở Canada và Hong Kong (Trung Quốc), cô công khai kết hôn với bạn đời đồng giới tên Andi năm 2018.

Hoa hậu châu Á 1990 Ngô Ỷ Lợi, tình cũ của Thành Long. Ảnh: HK01

Ngô Trác Lâm sinh năm 1999, là kết quả từ cuộc tình vụng trộm giữa Thành Long và Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi. Trong nhiều lần phỏng vấn, Trác Lâm cho biết chưa từng gặp cha.

Quan hệ giữa Trác Lâm và mẹ - diễn viên Ngô Ỷ Lợi - cũng không tốt đẹp. Cô từng nhiều lần gọi điện báo cảnh sát bị mẹ bạo hành. Hai mẹ con thường cãi nhau tới mức cô gái bỏ nhà đi, sống nhờ nhà người quen. Khi Trác Lâm hẹn hò Andi, Ỷ Lợi phản đối mạnh, khiến mâu thuẫn hai mẹ con càng lớn. Trác Lâm và Andi từng sống chật vật do không có việc làm ổn định, họ từng ngủ gầm cầu, cầu xin trợ giúp từ các tổ chức từ thiện.

Trên Appledaily năm 2019, Ngô Trác Lâm nói lòng cô bộn bề nghi hoặc, khúc mắc, không hiểu tại sao có quá nhiều chuyện xảy đến với mình. Nếu gặp Thành Long, cô muốn hỏi ông rốt cuộc chuyện gì xảy ra khi cô còn nhỏ. "Tôi muốn hỏi mẹ tôi trước kia đã làm gì? Hai người có bàn bạc riêng gì với nhau không? Tôi cần một đáp án", Trác Lâm nói.

Thành Long 'ngầm giúp đỡ con gái' Thành Long chào fan khi quảng bá phim ở Quảng Châu, Trung Quốc hôm 2/1. Video: Weibo

Cô cho biết không màng tài sản của Thành Long, cũng không bị tổn thương nếu trong di chúc, Thành Long không để lại tài sản cho mình. Trác Lâm "chỉ muốn tìm bố để yêu cầu ông giải thích". Từ nhỏ, Trác Lâm chịu áp lực khủng khiếp vì là con ngoài giá thú của siêu sao hành động. Trước khi gặp bạn đời cùng giới, cuộc sống của cô không có niềm vui. Trác Lâm kể giai đoạn đau khổ nhất với cô là khi sống cùng bà ngoại và mẹ ở Thượng Hải (Trung Quốc). Lúc bấy giờ, cô bị bạn bè bắt nạt, chế nhạo. Trác Lâm thường xuyên bị bạn đá vào người khi đang ngủ.

Trong lần phỏng vấn, Trác Lâm không bình luận về tính cách cha đẻ. "Những gì mà tôi biết về ông ấy cũng như bạn thôi. Trong mắt tôi, ông ấy không tốt cũng chẳng xấu, vì tôi nào quen ông ấy. Tôi không bình luận về người mình không biết", Trác Lâm nói.

Thành Long và diễn viên Lâm Phụng Kiều đăng ký kết hôn ở Mỹ năm 1982, con trai Phòng Tổ Danh chào đời cùng năm. Theo Ifeng, tài tử chỉ phụ trách đóng phim còn vợ ông quản lý các công ty của gia đình, bao gồm JC Group - công ty sản xuất phim mà Thành Long thành lập. Phòng Tổ Danh từng nói: "Cuộc sống của mẹ tôi gần như chỉ có những con số. Tất cả hợp đồng của bố đều qua tay mẹ, vì thế bà rất vất vả, bận rộn". Lâm Phụng Kiều sống kín tiếng, 15 năm qua, bà hầu như không xuất hiện công khai.

Như Anh (theo St Healine)