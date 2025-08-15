Thành Long: 'Già đi là một niềm hạnh phúc'

Diễn viên hành động Thành Long cảm thấy may mắn khi "được già đi" vì có những người không có cơ hội đó.

Tài tử 71 tuổi nói về tuổi tác, công việc dịp ra mắt phim mới - Bổ phong truy ảnh. Những năm gần đây, nhiều người cho rằng Thành Long già, không còn sức hút trên màn ảnh như trước. Nhưng với ông, già đi là một niềm hạnh phúc. "Rất nhiều người không được trải nghiệm già đi là như thế nào, tôi mãn nguyện vì được như thế", ông nói.

Thành Long tại Liên hoan phim Locarno 2025 Thành Long chụp hình tại Liên hoan phim Locarno, Thụy Sĩ, tháng 8/2025. Video: Locarno Film Festival

Diễn viên không lo sợ, tận hưởng công việc hiện tại và tự hào vì vẫn có thể tự thực hiện một số động tác khó. Có những sáng thức dậy, Thành Long cảm thấy đau nhức trong người nhưng khi đến trường quay, chỉ cần nghe "Action", ông quên đi mọi đau đớn.

Khi 40 tuổi, Thành Long nghĩ "đã đến lúc mình phải về hưu" do sức khỏe đi xuống, vết thương từ những tai nạn phim trường tái phát. Nhưng kết quả, ông được làm việc đến hôm nay và chưa có ý định giã từ sự nghiệp. Ông thừa nhận yếu đi nhưng luôn lượng sức tự đóng cảnh hành động trong khả năng vì thể loại này đã ngấm vào máu thịt.

63 năm làm nghề, trải qua thăng trầm trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, ông mơ ước tiếp tục cống hiến cho ngành phim ảnh, đưa văn hóa Trung Quốc ra thế giới. Thành Long lên kế hoạch mỗi năm ra mắt một phim, mỗi tác phẩm thể loại, chủ đề khác nhau.

Tạo hình Thành Long trong "Bổ phong truy ảnh". Ảnh: Mtime

Ngoài diễn xuất, tài tử là sư phụ trong Thành gia ban - nơi đào tạo những người trẻ làm phim hành động. Êkíp của ông hiện có 8 đội, một đội khoảng 30 người, làm việc tại các trường quay ở Trung Quốc, châu Âu. Nhiều đồ đệ của Thành Long tham gia công việc hậu trường ở những phim Hollywood như Avatar, Hellboy (Quỷ đỏ), Kingsman.

Phim mới của Thành Long - Bổ phong truy ảnh - ấn định ra rạp Trung Quốc từ ngày 16/8, tài tử vào vai Hoàng Đức Trung - thám tử về hưu nhiều năm, được cảnh sát mời tái xuất để hỗ trợ phá vụ án nhóm tội phạm công nghệ thách thức cảnh sát. Phim kết hợp đấu võ, đấu trí, phá án nhờ phương pháp truyền thống của thám tử cùng hỗ trợ của tiến bộ công nghệ.

Những lần Thành Long liều mạng đóng phim Những lần Thành Long liều mạng vì phim hành động. Video: Movide Rockstar

Theo Sina, sau những suất chiếu sớm, giới chuyên môn đánh giá Bổ phong truy ảnh là phim hay nhất của Thành Long những năm gần đây. Phim do Dương Tử đạo diễn, còn có sự tham gia của Lương Gia Huy, Trương Tử Phong, Thử Sa, Văn Tuấn Huy, Chu Chính Kiệt.

Thành Long đóng phim từ năm 1962, ban đầu chuyên đóng thế cảnh nguy hiểm. Từ cuối thập niên 1970, ông gây tiếng vang với nhiều tác phẩm như Túy quyền, Kế hoạch A, Trái tim của rồng, loạt phim Câu chuyện cảnh sát... Theo Xinhua, ông là diễn viên người Hoa hiếm hoi thành công ở Hollywood nhờ các tác phẩm ăn khách như series Giờ cao điểm, Đại náo phố Bronx. Phim của Thành Long được giới chuyên môn đánh giá cao ở yếu tố hành động, hài, các cảnh võ thuật chân thực. Năm 2016, Thành Long được trao tượng vàng Oscar hạng mục Thành tựu trọn đời.

Thành Long quảng bá phim mới. Ảnh: Mtime

Hôm 9/8, tài tử nhận danh hiệu Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Locarno (Thụy Sĩ). Hội đồng giám khảo nhận định Thành Long bắc cầu nối điện ảnh Đông và Tây nhờ phong cách làm phim độc đáo, đưa ông trở thành huyền thoại dòng phim hành động trong lòng nhiều người yêu điện ảnh.

Như Anh (theo Sina)