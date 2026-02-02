Thành Long công khai mắc chứng tăng động giảm chú ý

Trung QuốcNgôi sao võ thuật Thành Long gây chú ý khi gia nhập mạng xã hội, công khai đối mặt với hội chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Trong video đầu tiên đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư), Thành Long gây bất ngờ khi tự đặt câu hỏi: "Một người mắc ADHD như tôi làm sao để tập trung được đây?". Đây là lần hiếm hoi nam diễn viên công khai nhắc đến tình trạng sức khỏe cá nhân, thừa nhận những khó khăn trong việc duy trì sự tập trung do hội chứng rối loạn phát triển thần kinh này gây ra.

Tiết lộ của "vua Kungfu" lập tức thu hút sự chú ý lớn từ dư luận Trung Quốc. Nhiều khán giả nhận định việc một ngôi sao tầm cỡ thế giới cởi mở về ADHD mang ý nghĩa tích cực, giúp cộng đồng thấu hiểu và đồng cảm hơn với những người đang gặp trở ngại tâm lý tương tự.

Ngôi sao võ thuật Thành Long. Ảnh: Fortune Times

Rối loạn tăng động giảm chú ý là một rối loạn phát triển thần kinh mãn tính, đặc trưng bởi tình trạng khó duy trì sự tập trung, hiếu động thái quá và hành vi bốc đồng. Dù thường được chẩn đoán ở trẻ em, các triệu chứng này có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, gây trở ngại trong học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội. Ở người lớn, ADHD thường biểu hiện qua việc kém kỹ năng quản lý thời gian, hay quên, khó kiểm soát cảm xúc hoặc bồn chồn lo lắng.

Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn ADHD, nhưng việc điều trị có thể giúp kiểm soát triệu chứng. Quy trình can thiệp tiêu chuẩn thường kết hợp giữa dùng thuốc, liệu pháp hành vi, tư vấn tâm lý và thay đổi lối sống. Theo thống kê từ Liên đoàn ADHD Thế giới, tỷ lệ mắc hội chứng này trên toàn cầu ước tính khoảng 5,9% ở thanh thiếu niên và 2,5% ở người trưởng thành (tương đương hàng trăm triệu người). Tại Việt Nam, nhận thức về ADHD đang dần được cải thiện, giúp nhiều người bệnh tiếp cận chẩn đoán và điều trị sớm hơn.

Dù đã cống hiến hơn 60 năm cho điện ảnh và được xem là "cây đại thụ" của làng giải trí, Thành Long thừa nhận ông chỉ là "tân binh" trên mạng xã hội. Video ra mắt dài vài phút lồng ghép khéo léo những khoảnh khắc đời thường bình dị của ông như chăm sóc cây cảnh, tập luyện thể hình, ca hát và du lịch. Ông cũng đan cài những thước phim hậu trường và các trích đoạn kinh điển đã làm nên tên tuổi mình để giới thiệu bản thân với khán giả trẻ.

Khác với hình ảnh gai góc trên phim hành động, Thành Long thể hiện khía cạnh hài hước, gần gũi qua các tương tác với người hâm mộ. Ông nhờ cộng đồng mạng tư vấn những địa điểm ăn ngon hay mẹo chụp ảnh để gương mặt trông thon gọn hơn. Sự hóm hỉnh của nam diễn viên giúp tài khoản thu hút hơn 100.000 lượt theo dõi chỉ sau vài giờ kích hoạt.

Thành Long cam kết sẽ duy trì tương tác thường xuyên và nỗ lực học hỏi những điều mới mẻ từ nền tảng trực tuyến này mỗi ngày.

Sinh năm 1954, Thành Long là biểu tượng của dòng phim hành động võ thuật Hong Kong từ cuối thập niên 1970. Dù giới chuyên môn không đánh giá cao khả năng diễn xuất nội tâm đa dạng, ông vẫn được thế giới tôn vinh nhờ tinh thần xả thân vì vai diễn và kỹ năng võ thuật bậc thầy.

Thành Long mắc hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý Video 'ra mắt' trên nền tảng Xiaohongshu của Thành Long. Video: Instagram

Bình Minh (Theo TVBS, World Journal)