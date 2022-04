Thanh Long Bay thay đổi trải nghiệm du lịch - giải trí tại Bình Thuận

Hơn 1.000 tiện ích theo mô hình "all-in-one" tại Thanh Long Bay hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ khi hoàn thành trong 2023.

Du khách luôn ưu tiên lựa chọn cơ sở lưu trú có nhiều tiện ích nhất trong một khoảng thời gian giới hạn của kỳ nghỉ. Đồng thời theo tổ chức du lịch thế giới, nhu cầu nghỉ dưỡng – mua sắm - vui chơi - giải trí chiếm tới 54% mục đích du lịch . Đây cũng là nguyên nhân lý giải cho việc các tổ hợp all in one luôn là tâm điểm đón dòng du khách và là lực đẩy kích cầu sự thăng hoa của ngành du lịch mỗi địa phương.

Trên thế giới, mỗi địa phương đều có các địa điểm biểu tượng du lịch. Chẳng hạn khi du khách quốc tế đến Singapore đều sẽ ghé qua khu vui chơi Sentosa, đến Malaysia phải dốc cạn ví để tận hưởng hàng ngàn dịch vụ tại Genting, còn Disneyland Hong Kong thu hút tới 6.8 triệu du khách hay Tokyo Disney Resort (Nhật Bản) mỗi năm đem lại doanh thu trên dưới 4 tỷ đô.

Dù đi sau nhưng Việt Nam đang cho thấy tín hiệu bắt nhịp rất tốt với xu hướng khi nhiều mô hình "all - in – one" và gặt hái thành quả rực rỡ. Có thể kể đến Vinpearl Nha Trang, Bà Nà Hill Đà Nẵng, SunWorld Fansipan Legend (Sapa), Grand World Phú Quốc đều là điểm đến thu hút du khách.