Thanh Long Bay đón sóng hạ tầng

Thanh Long Bay thừa hưởng các kết nối hạ tầng như cao tốc, sân bay trong khu vực, quy hoạch theo mô hình "All - in - one" đang thịnh hành.

Trong buổi tọa đàm trực tuyến "Tăng tốc đầu tư - Đón sóng hạ tầng" do Tập đoàn Nam Group tổ chức vào ngày 16/10, ông Lê Trung Tín - Giám đốc kinh doanh công ty Nam Land đánh giá dù qua nhiều thăng trầm nhưng 3 yếu tố quan trọng nhất của bất động sản vẫn là "vị trí, vị trí và vị trí". Đối với mọi loại hình sản phẩm, nhất nghỉ dưỡng, vị trí là yếu tố then chốt. Cơ sở hạ tầng chính là nền tảng làm nên giá trị của vị trí.

"Điển hình như Bình Thuận nhờ sự tăng tốc của các công trình hạ tầng công mà trở thành thị trường bất động sản thu hút nhiều khách hàng và nhà đầu tư trong thời gian qua", ông Tín đánh giá.

Hạ tầng thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng

Phân tích về bức tranh thị trường Bình Thuận, ông Tín cho rằng có 3 khu vực nhiều tiềm năng phát triển mạnh là Phan Thiết, La Gi và Hàm Thuận Nam. Thị trường Phan Thiết đã phát triển gần chục năm và La Gi đã sớm được quy hoạch đồng bộ. Còn Hàm Thuận Nam đang xuất hiện nhiều hạ tầng, tạo điều kiện cho nhiều dự án xuất hiện dọc trục đường ven biển.

Khu vực Kê Gà - Hàm Thuận Nam kết nối thuận tiện với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và sân bay Phan Thiết, đều sẽ đi vào hoạt động trong năm 2022. Tuyến đường ĐT.719 ven biển kéo dài từ Mộc Châu (Vũng Tàu) qua Kê Gà tới Mũi Né cũng sẽ hoàn thành cuối năm 2022. Sân bay Long Thành cách Kê Gà một giờ di chuyển (qua Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết) đã khởi công trong đầu năm 2021 tiếp tục tạo ra niềm tin cho giới đầu tư.

Nằm tại trục đường trong điểm của khu vực, Thanh Long Bay thừa hường những giá trị đầu tư mạnh mẽ. Ảnh phối cảnh: Nam Group

"Nếu việc các sân bay đi vào hoạt động sẽ giúp Bình Thuận thu hút thêm hàng triệu lượt khách quốc tế và nội địa từ phía Bắc mỗi năm, thì cao tốc và tuyến ĐT.719 sẽ giúp Kê Gà trở thành ngôi nhà thứ hai của người Sài Gòn do thời gian di chuyển được rút ngắn chỉ còn 1,5 giờ", ông Tín chia sẻ.

Tất cả các công trình này đều có vốn đầu tư công và thời hạn triển khai rõ ràng, giúp các nhà đầu tư có thể chủ động đón đầu thời điểm sinh lời. Nguồn lực hạ tầng được kỳ vọng đóng vai trò then chốt giúp nền kinh tế du lịch Bình Thuận đột phá, khi tất cả công trình trên đã vận hành và chứng minh hiệu quả thiết thực.

Phát triển mô hình khu đô thị biển "All - in - one"

Đón đầu về tăng trưởng hạ tầng tạo sức bật cho thị trường địa ốc, Nam Group đã phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng - thể thao biển Thanh Long Bay tại Hàm Thuận Nam, trong đó nổi bật là phân khu nhà phố biển The Song. Tọa lạc trên cung đường biển đẹp hàng đầu tại Việt Nam, Thanh Long Bay không chỉ thừa hưởng các kết nối hạ tầng khu vực mà còn gia tăng giá trị bởi quy hoạch theo mô hình "All - in - one" đang thịnh hành trên thế giới.

Ông Nguyễn Cao Sơn - Giám đốc Kinh doanh Công ty Nam Land cho biết đây là mô hình thành công trên thế giới với những cái tên nổi bật như Setosa (Singapore), Palm Island (Dubai), Genting Island (Malaysia). Để có thể trở thành một khu "All - in - one" cần đảm bảo 3 yếu tố gồm giải trí du lịch - nghỉ dưỡng - thương mại dịch vụ. Đáp ứng đủ các tiêu chí này, Thanh Long Bay còn có lợi thế quy hoạch đô thị bài bản. Đây là điều làm nên giá trị bền vững cho một dự án nghỉ dưỡng vì nếu chỉ phụ thuộc vào du lịch mà không có tính đô thị sẽ rất khó để tạo ra nguồn lợi nhuận ổn định.

"Nếu mắc kẹt tại một vùng biển do Covid 19, chúng ta không thể ở trong khách sạn 24/7 mà còn có những nhu cầu sinh hoạt khác hoặc đơn giản là có những cảnh quan đẹp, bầu không khí trong lành để phục hồi sức khỏe và tinh thần", ông Sơn nêu ví dụ.

Thanh Long Bay được quy hoạch đầy đủ các loại hình sản phẩm từ nhà phố, căn hộ, biệt thự biển cho đến hàng trăm tiện ích. Ảnh phối cảnh: Nam Group

Trong khi đó, Thanh Long Bay được quy hoạch đầy đủ các loại hình sản phẩm từ nhà phố, căn hộ, biệt thự biển cho đến hàng trăm tiện ích về giải trí, thể thao, giáo dục, chăm sóc sức khỏe có thể phục vụ cho mọi nhu cầu lưu trú dài ngày cho cả gia đình. Tất cả các phân khu đều được quản lý, vận hành bởi các thương hiệu danh tiếng như Wyndham (Mỹ), Accor (Pháp), H20 Sports...

Nguồn khách trung thành từ các thương hiệu này kết hợp với nguồn khách quốc tế, nội địa dự báo tăng cao nhờ các tuyến cao tốc, sân bay sắp đi vào hoạt động được dự báo sẽ mang lại nguồn lợi ổn định cho các nhà đầu tư.

Ông Sơn cũng nhìn nhận Covid-19 sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu sở hữu căn nhà thứ hai, nhất là tại các đô thị biển đa tiện ích. Cán cân đầu tư cũng nghiêng từ lướt sóng ngắn hạn sang tầm nhìn trung - dài hạn với nhu cầu đầu tư cho thuê hoặc second home có xu hướng tăng. Điều này cũng được thể hiện rõ ở phân khu nhà phố biển The Song khi từ đầu dịch đến nay, phân khu này vẫn thu hút khách hàng quan tâm tìm hiểu và đầu tư.

Quỳnh Phan