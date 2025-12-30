Thành lập trường Đại học Tâm Anh

Trường Đại học Tâm Anh (thuộc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh) thành lập ngày 30/12, đào tạo đa ngành và tập trung lĩnh vực y tế, tuyển sinh từ 2027.

Theo Quyết định 2826/QĐ-TTg do Phó thủ tướng Lê Thành Long ký ngày 30/12, Trường Đại học Tâm Anh được thành lập tại huyện Bến Lức, tỉnh Tây Ninh (thuộc Long An trước đây). Trước đó, ngày 29/3/2023, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã phê duyệt chủ trương thành lập trường.

Phối cảnh trường Đại học Tâm Anh, dự án đã được bàn giao đất và bắt đầu tiến hành xây dựng. Ảnh: Hệ thống BVĐK Tâm Anh

Trường có diện tích gần 80.000 m2, với tổng vốn đầu tư ban đầu trên 2.500 tỷ đồng. Dự kiến tuyển sinh từ đầu năm 2027, giai đoạn đầu ưu tiên đào tạo nhóm ngành khoa học sức khỏe như Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Công nghệ sinh học; bên cạnh đó có các ngành liên quan như Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế, Marketing...

Sinh viên khối ngành sức khỏe sẽ được đào tạo thực hành tại các cơ sở y tế thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội và TP HCM. Trong khi đó, sinh viên ngành Dược có thể thực hành tại Nhà máy vaccine và sinh phẩm thuộc hệ thống VNVC đang xây dựng tại Tây Ninh, cùng hàng trăm trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc và các công ty dược phẩm đối tác.

Hiện một số chương trình đào tạo của Viện Nghiên cứu Tâm Anh - đơn vị trực thuộc Đại học Tâm Anh - đã được triển khai, quy tụ các chuyên gia từ Đại học Oxford, Stanford và nhiều bệnh viện, đại học lớn trên thế giới. Gần nhất, đơn vị phối hợp Đại học Oxford (Anh) tổ chức Tuần lễ đào tạo chuyên sâu về Thiết kế nghiên cứu và Quản trị dữ liệu, ngày 22-31/12. Đây là hoạt động học thuật chuẩn quốc tế đầu tiên trong hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu của trường.

Bác sĩ Phương Lễ Trí, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh cho biết việc thành lập trường giúp đơn vị chủ động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đặt nền móng cho mô hình gắn kết viện - trường - bệnh viện. "Mô hình góp phần nâng chuẩn đào tạo - nghiên cứu tại Việt Nam, đặc biệt ở lĩnh vực y, dược. Qua đó hình thành đội ngũ nhân lực y tế sẵn sàng làm việc ngay sau tốt nghiệp", bác sĩ Phương Lễ Trí nói.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có ba bệnh viện đa khoa và hai trung tâm chuyên sâu tại Hà Nội và TP HCM, mỗi năm tiếp đón hơn 2 triệu lượt khách hàng đến khám, chữa bệnh. Hệ thống đang xây dựng thêm một bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên về ung bướu công nghệ cao tại TP HCM, quy mô 2.000 giường bệnh.

Toàn hệ thống có hơn 10.000 bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế, trong đó nhiều người là giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành, đồng thời tham gia giảng dạy tại các trường đại học Y, Dược trên cả nước ở các chuyên ngành như tim mạch, cơ xương khớp, sản khoa, nhi khoa, ung thư, nhãn khoa, xét nghiệm, giải phẫu, tế bào...

Tâm Anh cũng là đối tác học thuật chính thức với nhiều đại học và tập đoàn dược lớn như Đại học Oxford (Anh), Đại học Stanford (Mỹ), AstraZeneca, GSK, Sanofi, Pfizer... Các chương trình đào tạo của trường vì vậy sẽ gắn liền với thực tiễn, cập nhật kiến thức quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu khoa học song phương và nâng cao năng lực chuyên môn cho người học.

Thái Anh