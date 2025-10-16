TP HuếMạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu gồm hơn 80 thành viên là chuyên gia người Việt Nam đang sinh sống các nước trên thế giới.

Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) công bố thành lập Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu (Vietnam Data Expert Network -VDEN) tại TP Huế. Mạng lưới quy tụ hơn 80 chuyên gia Việt Nam sinh sống, làm việc tại nhiều nước có nền khoa học và công nghệ phát triển, có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, quản trị dữ liệu, an toàn bảo mật, kinh tế dữ liệu và công nghệ tiên tiến như AI, big data, blockchain.

Ban lãnh đạo mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu ra mắt. Ảnh: Võ Thạnh

Hiệp hội đánh giá, trong kỷ nguyên mà dữ liệu trở thành "nguồn tài nguyên chiến lược" của mọi quốc gia, việc hình thành một mạng lưới chuyên gia có khả năng quy tụ, kết nối và hiến kế cho sự phát triển kinh tế dữ liệu là yêu cầu cấp bách. Do đó, hiệp hội khởi xướng VDEN nhằm huy động trí tuệ Việt cùng tham gia kiến tạo nền tảng dữ liệu tự chủ, đổi mới sáng tạo và bền vững cho Việt Nam.

"Việc ra mắt VDEN là bước đi chiến lược, phù hợp xu thế quốc tế và định hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam. Đây không chỉ là mạng lưới tri thức toàn cầu của người Việt trong lĩnh vực dữ liệu, mà còn thể hiện tầm nhìn của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia trong việc kết nối con người - công nghệ - tri thức, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm năng động của kinh tế dữ liệu khu vực và thế giới", đại diện NDA đánh giá.

Các chuyên gia dữ liệu trong buổi lễ công bố. Ảnh: Võ Thạnh

Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu đặt mục tiêu kết nối trí tuệ Việt toàn cầu trong lĩnh vực dữ liệu, hướng tới chia sẻ tri thức và kinh nghiệm về công nghệ dữ liệu mới, kết nối nguồn lực Nhà nước - doanh nghiệp - học thuật - chuyên gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các dự án ứng dụng dữ liệu, đồng thời đào tạo và phát triển nhân lực dữ liệu chất lượng cao cho Việt Nam.

Võ Thạnh