Hà NộiLiên đoàn bóng chuyền Hà Nội (HNVF) được thành lập vào ngày 15/8, với nhiều mục tiêu phát triển hơn nữa môn thể thao này ở thủ đô.

Hà Nội là địa phương phát triển bóng chuyền cả chuyên nghiệp và phong trào. Chuyên nghiệp có bốn đội nam, bốn đội nữ chuyên nghiệp, nổi bật là Bộ Tư lệnh Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hà Nội, Biên Phòng hay Thể Công. Trong khi đó, phong trào bóng chuyền hơi thu hút nhiều độ tuổi tham gia dẫn đầu cả nước.

Tuy nhiên, thành tích của đội Hà Nội chưa tương xứng với vị thế vốn có. Các nhà quản lý chỉ ra ba vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất, công tác quản lý thiếu chuyên nghiệp, công tác đào tạo trẻ chưa có hệ thống, thiếu liên kết giữa học đường, CLB đến đội tuyển chuyên nghiệp.

Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt vào ngày 15/8/2025 tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất thiếu, cùng tài chính phụ thuộc vào ngân sách còn xã hội hóa thiếu hiệu quả. Điều này phản ánh vào việc đội Hà Nội vẫn phải thuê địa điểm tập luyện và là đội duy nhất không có ngoại binh tại giải vô địch Quốc gia.

Việc thành lập Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội được tính đến trong quá khứ, nhưng đến nay mới chính thức thành hiện thực. HNVF kỳ vọng bước tiến này sẽ giúp Hà Nội tìm kiếm và đào tạo ra nhiều VĐV xuất sắc như huyền thoại Phạm Thị Kim Huệ.

Đại hội thành lập HNVF lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra vào ngày 15/8 cũng chỉ ra ba nhiệm vụ. Đầu tiên là phát triển bóng chuyền thành tích cao. Theo đó, xây dựng lộ trình đào tạo VĐV ở mọi lứa tuổi, để cạnh tranh thành tích các giải Quốc gia, quốc tế và đóng góp cho ĐTQG. Mục tiêu cụ thể là vô địch Quốc gia ít nhất một lần trong nhiệm kỳ.

Nhiệm vụ thứ hai là phát triển bóng chuyền phong trào và học đường. Liên đoàn sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng hệ thống thi đấu học đường, đưa bóng chuyền vào các tiết thể dục. Phong trào bóng chuyền hơi, bóng chuyền da tiếp tục được phát triển ở địa phương.

Cuối cùng, HNVF mong muốn đẩy mạnh nguồn thu từ xã hội hóa, bằng cách kết nối doanh nghiệp, tăng cường quảng bá hình ảnh. Khi ấy, liên đoàn sẽ có tính tự chủ, có điều kiện nâng cấp cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo HLV, VĐV.

Đại hội lần thứ nhất bầu ra Ban chấp hành gồm 15 ủy viên. Phó chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Trần Thùy Chi làm Chủ tịch. Phó chủ tịch thường trực là ông Nguyễn Việt Hòa, Giám đốc Trung tâm giáo dục thể chất và thể thao, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký là ông Bùi Đình Lợi, Trưởng Bộ môn bóng chuyền Hà Nội.

