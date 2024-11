Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập hai huyện

Huyện Long Điền và Đất Đỏ sáp nhập thành huyện Long Đất với diện tích hơn 267 km2 và dân số 240.000 người.

Theo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành, huyện Long Đất sẽ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai huyện Long Điền và Đất Đỏ.

Huyện nằm ở ven biển phía Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giáp với huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu và biển đông với diện tích tự nhiên hơn 267 km2, dân số hơn 241.500 người.

Đường giao thông nối hai huyện Long Điền và Đất đỏ được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Trường Hà

Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện này cũng được sắp xếp lại. Cụ thể, nhập hai xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước thành xã Tam An; nhập xã Lộc An vào xã Phước Hội; nhập xã Long Mỹ vào thị trấn Phước Hải. Sau khi sắp xếp, huyện Long Đất có 11 đơn vị hành chính cấp xã gồm bảy xã và bốn thị trấn.

Nghị quyết cũng giải thể Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền và Đất Đỏ; thành lập Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân diên huyện Long Đất.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị nhập phường Phước Hiệp (TP Bà Rịa) vào phường Phước Trung; thành lập thị trấn Kim Long trên cơ sở toàn bộ diện tích xã Kim Long, huyện Châu Đức.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Sau khi sắp xếp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có 7 đơn vị hành chính cấp huyện gồm Long Đất, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo; thị xã Phú Mỹ, TP Bà Rịa và TP Vũng Tàu; 77 xã, phường, thị trấn.

Trường Hà