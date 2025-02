Thành lập 22 tổ chức đảng trực thuộc Mặt trận Tổ quốc

Chiều 11/2, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 22 tổ chức đảng trực thuộc và công tác nhân sự.

Theo đó, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, làm Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Việt Nam do ông Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, làm Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, làm Bí thư Đảng ủy.

Đảng bộ Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội, giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do ông Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội, giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam do ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quyết định cho cán bộ chỉ định điều hành 22 tổ chức đảng trực thuộc. Ảnh: Hoàng Phong

Đảng bộ Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam do ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội, làm Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do ông Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp Tác xã Việt Nam, giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phụ trách.

Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam do ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội, giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam do ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam do ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Liên đoàn và ông Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch Liên đoàn giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ.

Ngoài ra, các tổ chức Đảng trực thuộc còn có Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Chi bộ Hội Đông y Việt Nam; Chi bộ Hội Người mù Việt Nam; Chi bộ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam; Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết trong 22 tổ chức Đảng trực thuộc, có 3 Đảng bộ cấp trên cơ sở, 6 Đảng bộ cơ sở, 8 Đảng bộ cơ sở và 5 Chi bộ cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ cũng đã thành lập 4 cơ quan tham mưu, giúp việc và cơ quan Đoàn Thanh niên.

Chúc mừng các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc vừa được thành lập và cán bộ được chỉ định, ông Chiến yêu cầu bí thư, các phó bí thư tổ chức Đảng khẩn trương kiện toàn công tác cán bộ; xây dựng quy chế và bắt đầu làm việc ngay, không để khoảng trống trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

"Các Đảng bộ, Chi bộ khẩn trương lãnh đạo hoàn thiện phương án sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai theo mô hình mới từ 1/3", ông Chiến giao nhiệm vụ.

Quá trình triển khai, ông Chiến đề nghị các tổ chức Đảng đồng bộ giải pháp về chính trị, tư tưởng; động viên, đảm bảo chế độ chính sách theo quy định, hạn chế thấp nhất vướng mắc nảy sinh.

Sơn Hà