Ca sĩ Thanh Lam vượt nỗi sợ độ cao khi lần đầu đu dây, khoe vũ đạo cùng Thu Minh trong show âm nhạc "Our song".

Thanh Lam đu dây, khoe vũ đạo Thanh Lam, Thu Minh trong liên khúc "Tình 2000 - Có không giữ mất đừng tìm" (Võ Thiện Thanh - Bùi Công Nam). Video: Ban tổ chức cung cấp

Cả hai tham gia vòng thi đối đầu trong show thực tế, thi tài về giọng hát lẫn phong cách trình diễn, tối 10/11. Họ ca sĩ diện trang phục sequin đồng điệu, trình diễn tiết mục mash-up Tình 2000 - Có không giữ mất đừng tìm. Đứng trên bục cao, Thanh Lam "phiêu" trên nền nhạc đậm tiết tấu jazz. Chị thể hiện khả năng giữ thăng bằng, vừa hát vừa nằm ngửa trên tay các vũ công.

Ở đoạn cao trào, Thanh Lam đu dây, xoay nhiều vòng khi vẫn hòa giọng cùng Thu Minh. Chị khép lại tiết mục với màn ngân giọng trên không, kết hợp hiệu ứng pháo bông, nhận nhiều tràng vỗ tay cổ vũ của các đàn em Vũ Thảo My, Lâm Bảo Ngọc, Lương Bích Hữu.

Sau màn trình diễn, cả hai ôm nhau vì xúc động. Thu Minh cho biết vỡ òa khi hoàn thành màn song ca cùng đàn chị bởi từ lâu, Thanh Lam là hình mẫu cho cô trên con đường ca hát. "Nhiều năm qua, tôi mong được đứng chung sân khấu trở lại với chị Thanh Lam. Hôm nay, giấc mơ thành sự thật", Thu Minh nói.

Thanh Lam cho biết ban đầu đắn đo mắc chứng sợ độ cao. Hôm đầu khi tập, ca sĩ chóng mặt, buồn nôn do bị dây siết chặt hông. Chị dần vơi áp lực nhờ Thu Minh liên tục nhắn tin động viên. "Tôi cảm kích em ấy vì đã giúp tôi thực hiện được những điều chưa từng làm. Cô ấy dẫn dắt, 'chỉ huy' từ đầu đến cuối, chỉ có màn đu dây là tôi tự sáng tạo", ca sĩ cho biết.

Thanh Lam đu dây trong tiết mục "Our song". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Thanh Lam, 55 tuổi, là con nhạc sĩ Thuận Yến và nghệ sĩ đàn tỳ bà Thanh Hương. Năm 1991, chị đoạt giải cao nhất cuộc thi Đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc lần hai. Chị có nhiều album gây tiếng vang trong làng nhạc, như Khát vọng (1999), Nơi mùa thu bắt đầu (1999), Chia tay hoàng hôn (2000), Tự sự (2000), Mây trắng bay về (2001). Ca sĩ được truyền thông gọi là một trong bốn diva nhạc nhẹ cùng Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà.

Thu Minh, 47 tuổi, gia nhập làng nhạc từ năm 1992, nổi tiếng qua ca khúc Nhớ anh (Kỳ Phương), Chuông gió (Võ Thiện Thanh), Mong anh về (Dương Cầm). Cô từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 16 tuổi, lần lượt nhận các giải thưởng Làn sóng xanh, Bài hát Việt, Album vàng. Năm 2012, ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dance, đạt nhiều thành công. Ca sĩ kết hôn với chồng doanh nhân năm 2012, có một con trai.

Kết thúc liveshow 3, Mai Tiến Dũng, Lâm Bảo Ngọc bị loại do nhận được số điểm bình chọn thấp từ khán giả trường quay. Các gương mặt còn lại như Thanh Lam, Thu Minh, Hoàng Hải, LyLy bước vào vòng bán kết. Cuộc thi được mua bản quyền từ show Trung Quốc, hiện phát sóng mùa đầu. Chương trình dành cho hai thế hệ nghệ sĩ cùng so tài làm mới các bản hit cũ. Lớp ca sĩ giàu kinh nghiệm gồm Thanh Lam, Quang Linh, Thu Minh, Hoàng Hải, còn một số gương mặt trẻ là Lâm Bảo Ngọc, Vũ Thảo My, Orange, Lyly, Phạm Anh Duy.

Tam Kỳ