Thanh khoản nhà phố lẻ lao dốc

TP HCMĐợt Covid-19 lần thứ tư, giao dịch nhà phố riêng lẻ khắp các quận huyện rớt 44%, giảm mạnh nhất so với các đợt dịch trước.

Công ty Propzy vừa công bố báo cáo thị trường nhà phố riêng lẻ tại TP HCM qua các đợt dịch Covid-19 với thanh khoản sụt giảm mạnh dần, trong đó, đợt dịch lần thứ tư chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nghiên cứu này đề cập đến phân khúc nhà phố riêng lẻ (khác với nhà phố dự án) trên thị trường thứ cấp được thu thập từ các giao dịch thành công trong 18 tháng qua (kể từ đợt dịch đầu tiên tháng 3/2020 đến nay) trên hệ thống của đơn vị này.

Đợt dịch lần thứ tư, diễn ra từ đầu tháng 5 đến nay, giao dịch nhà phố riêng lẻ trong khu dân cư hiện hữu tại TP HCM ghi nhận mức giảm trung bình 44% so với trước khi đại dịch bùng phát. Đây là giai đoạn thanh khoản nhà phố lao dốc mạnh nhất trong chu kỳ 18 tháng qua kể từ khi Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam. Phân khúc trên 10 tỷ đồng có thanh khoản giảm xấp xỉ 30%. Những phân khúc còn lại gồm nhà phố giá 3-7 tỷ đồng một căn có lượng giao dịch giảm 40-50%.

Đợt dịch lần thứ ba, diễn ra vào tháng 1 năm nay, thanh khoản toàn thị trường giảm trung bình 25% so với tháng 12/2020. Phân khúc nhà phố dưới 3 tỷ đồng một căn có thanh khoản giảm mạnh nhất trong số các nhóm phân khúc, giảm gần 50%.

Thanh khoản của phân khúc nhà phố 7-10 tỷ đồng một căn và trên 10 tỷ đồng chỉ giảm trên 10%. Nhà phố khu vực trung tâm gồm các quận: 1, 3, 5, 10 và cận trung tâm như quận 4, 6, 11, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh ghi nhận thanh khoản giảm 30-60% so với tháng 12/2020. Trong khi đó, thanh khoản nhà phố lẻ tại các quận huyện khác giảm 15-17% so với trước khi dịch bùng phát.

Thị trường nhà phố riêng lẻ TP HCM. Ảnh: Lucas Nguyễn

Đợt dịch lần thứ hai, diễn ra từ tháng 7-8/2020, thanh khoản thị trường giảm trung bình 2% với sự phân hóa mạnh mẽ tùy giá trị tài sản. Giai đoạn này nhà phố lẻ trên 10 tỷ đồng một sản phẩm ghi nhận thanh khoản giảm 28%, nhà 7-10 tỷ đồng một căn có giao dịch giảm 21%. Riêng phân khúc nhà phố 3 tỷ đồng một sản phẩm và nhóm tài sản giá 5-7 tỷ đồng một căn có thanh khoản tăng lần lượt 5-15%.

Trong khi đó, đợt dịch đầu tiên xuất hiện vào tháng 3/2020, thanh khoản thị trường nhà phố lẻ toàn TP HCM giảm trung bình 29% so với tháng 2/2020. Thanh khoản rớt mạnh nhất ở phân khúc trên 10 tỷ đồng một căn, giảm 43% so với giai đoạn trước dịch, còn nhóm nhà phố giá 5-7 tỷ đồng một sản phẩm giảm 16%.

Theo đánh giá của Propzy, áp lực của đợt dịch lần thứ tư đè nặng thị trường nhà phố thứ cấp do diễn ra trong thời gian dài hơn các đợt dịch trước, số ca nhiễm tăng cao, cộng thêm phong tỏa, giãn cách nhiều khu vực, mọi người hạn chế ra đường nên khó thực hiện các giao dịch.

Dù thanh khoản toàn thị trường lao dốc trong 4 đợt dịch bùng phát, khảo sát của đơn vị này cho thấy 18 tháng qua giá nhà phố lẻ vẫn tăng trung bình 12-17% và vẫn được nhà đầu tư trường vốn xem xét là kênh trú ẩn an toàn do tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá này được cho là khá thấp so với trước khi đại dịch diễn ra.

Trung Tín