Thanh khoản chứng khoán thấp nhất gần hai tháng

Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt gần 14.200 tỷ, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1 sau nhiều phiên biến động và cận kề kỳ nghỉ lễ.

Giao dịch chứng khoán hôm nay ảm đạm khi nhà đầu tư chủ yếu chọn đứng ngoài thị trường. Tâm lý này diễn ra sau nhiều phiên VN-Index biến động mạnh, tăng giảm luân phiên khiến nhà đầu tư khó đoán định xu hướng ngắn hạn. Ngoài ra, kỳ nghỉ lễ dài ngày đang đến gần cũng khiến nhiều người chọn nghỉ ngơi, đợi giao dịch sau lễ.

Trong buổi sáng, sàn HoSE không có cổ phiếu nào mang tính dẫn dắt. Dòng tiền nhà đầu tư chủ yếu hướng về nhóm vừa và nhỏ để tìm cơ hội cũng khiến thanh khoản hạ thấp. Trước giờ nghỉ trưa, thanh khoản thị trường TP HCM chỉ hơn 5.600 tỷ, thấp hơn 1.500 tỷ so với cùng kỳ phiên hôm qua.

Sang buổi chiều, nhà đầu tư giao dịch nhiều hơn nhưng thanh khoản vẫn đi dưới so với phiên hôm trước. Thị trường chỉ xuất hiện một số mã riêng lẻ có thể hút dòng tiền như MWG, FPT, MSN, GEX. Chốt phiên, sàn HoSE ghi nhận gần 14.200 tỷ đồng giá trị giao dịch, giảm gần 5.700 tỷ so với hôm qua. Đây là mức thanh khoản thấp nhất kể từ cuối tháng 1, tức gần hai tháng qua.

Thị trường ảm đạm khiến VN-Index ít biến động so với các phiên trước đây. Chỉ số này hầu như giằng co quanh tham chiếu cả ngày trước khi chốt ở sát 1.205 điểm, giảm hơn 0,6 điểm so với hôm qua.

Toàn sàn HoSE có 293 mã giảm giá, trong khi có 166 mã tăng. Tác động tiêu cực đến thị trường nhiều nhất là bộ ba cổ phiếu ngân hàng TCB, BID và MBB. Ở chiều ngược lại, các mã FPT, VCB và MWG góp sức nâng đỡ chỉ số chung.

Hôm nay nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng thứ tư liên tiếp với biên độ hơn 460 tỷ đồng. Họ tập trung xả mạnh quỹ FUEVFVND của Dragon Capital và FUESSVFL của SSIAM. Ngoài ra, các mã DIG, GAS, GEX, HDB cũng trong nhóm bán ròng mạnh.

Tất Đạt