Thanh khoản căn hộ phía Nam tăng trở lại

Quý II, sức mua căn hộ tại TP HCM và các tỉnh phía Nam có xu hướng phục hồi với tỷ lệ hấp thụ tăng gấp 4 lần so với quý trước, theo DKRA Group.

Số liệu từ Công ty tư vấn dịch vụ DKRA Group cho thấy, thị trường bất động sản phía Nam đã có sự phục hồi tích cực cả về nguồn cung lẫn thanh khoản trong quý II.

Cụ thể, ba tỉnh thành phía Nam là TP HCM (gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Tây Ninh (gồm Long An cũ) và Đồng Nai (gồm Bình Phước cũ) ghi nhận hơn 10.000 căn hộ mở bán mới (chủ đầu tư bán lần đầu), tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng nguồn cung sơ cấp tại khu vực này đạt hơn 20.580 căn (tăng 40%), trong đó TP HCM chiếm khoảng 80% tổng rổ hàng.

Nguồn cung cải thiện kéo theo sức cầu gia tăng đáng kể. DKRA Group ghi nhận hơn 11.000 căn hộ đã bán ra thành công trong quý vừa qua, tỷ lệ hấp thụ đạt trung bình 54%, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ và gấp 4 lần so với quý trước. Giá sơ cấp căn hộ nhích thêm 3-8% và giá thứ cấp cũng tăng phổ biến từ 4-11% so với quý I.

Diễn biến tương tự được ghi nhận trong báo cáo của Viện Nghiên cứu Bất động sản Datxanh Services. Đơn vị này cho biết quý II, TP HCM và các tỉnh phía Nam có thêm 12.550 căn hộ chào bán mới, nâng tổng nguồn cung sơ cấp toàn khu vực lên khoảng 28.446 căn, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường trung bình đạt từ 45-50%, tăng 15-20 điểm% so với quý trước, với khoảng gần 10.000 căn hộ giao dịch thành công. Thanh khoản cải thiện giúp giá sơ cấp tiếp tục tăng từ 7-15%, tập trung ở phân khúc trung và cao cấp.

Bất động sản khu đông TP HCM (TP Thủ Đức cũ) với các dự án chung cư. Ảnh Quỳnh Trần

Lý giải nguyên nhân thanh khoản phục hồi, bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc Kinh doanh Datxanh Services, cho rằng chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính đã tác động tích cực đến thị trường trong 6 tháng đầu năm. Việc mở rộng không gian phát triển đô thị, tái cấu trúc địa giới giúp quy hoạch tổng thể trở nên bài bản, khoa học hơn. Các khu vực trước đây nhỏ lẻ, manh mún nay được định hướng lại, thuận lợi phát triển khu đô thị mới, khu công nghiệp và cụm dân cư tập trung. Những thay đổi này khơi lại niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam.

Đồng thời, xu hướng mở rộng đô thị cũng thúc đẩy sự dịch chuyển đầu tư. Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các khu vực được nâng cấp, có tiềm năng trở thành trung tâm hành chính, kinh tế - xã hội mới. Điều này tạo ra làn sóng đón đầu cơ hội, đặc biệt ở phân khúc đất nền, nhà phố và căn hộ tại các khu vực trung tâm mới như Bình Dương (nay là TP HCM), Tây Ninh và Đồng Nai. Bên cạnh đó, thị trường 6 tháng đầu năm còn ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ từ các chủ thể trong ngành, tạo nên cục diện tích cực và tiến dần đến kịch bản lý tưởng hơn.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, cho biết các chủ đầu tư đang tích cực triển khai dự án, chủ động bắt nhịp thị trường và đẩy mạnh hoạt động đầu tư cũng như mua bán sáp nhập (M&A) quỹ đất. Dòng tiền và nguồn vốn của nhiều doanh nghiệp đã được khơi thông, áp lực tài chính giảm, một số dự án cũng đã gỡ được vướng mắc pháp lý. Phần lớn các chủ đầu tư đã hoàn tất giai đoạn tái cấu trúc và sẵn sàng bước vào chu kỳ mở rộng hoạt động.

Ngoài ra, theo ông Thắng, thị trường cũng ghi nhận sự gia nhập của một số nhà phát triển mới có tiềm lực tài chính mạnh. Sau giai đoạn tích lũy và tháo gỡ pháp lý, hàng loạt dự án đã được tung ra trong nửa đầu năm. Song song đó, nhiều doanh nghiệp còn tích cực tạo hiệu ứng thị trường bằng cách "rục rịch" công bố thông tin các dự án để tạo sức nóng và khơi dậy niềm tin từ người mua.

Bước sang quý III, các đơn vị nghiên cứu dự báo sẽ có khoảng 9.000-11.000 căn hộ được tung ra thị trường, với nguồn cung mới tiếp tục tập trung chủ yếu tại TP HCM và nghiêng về phân khúc cao cấp. Việc các luật, thông tư, nghị định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7, cùng với động thái duy trì lãi suất cho vay ở mức thấp, được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến sức cầu.

Ngoài ra, các đơn vị này cũng cho rằng mặt bằng giá căn hộ khả năng tiếp tục tăng nhẹ tại những khu vực hưởng lợi từ thông tin sáp nhập địa giới hành chính. Các chủ đầu tư hiện nay đã chủ động hơn trong việc điều chỉnh phương thức thanh toán, đưa ra chính sách bán hàng linh hoạt, ưu đãi lãi suất và tặng quà mở bán để kích thích thị trường.

Phương Uyên