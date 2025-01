Thanh khoản căn hộ phía Nam khởi sắc đầu năm

Nhiều dự án căn hộ mở bán những ngày đầu năm 2025 ghi nhận thanh khoản tích cực, đa phần đều là sản phẩm thuộc phân khúc trung cấp, bình dân.

Trong đợt mở bán ngày 4/1, căn hộ CitiGrand thuộc khu đô thị Cát Lái (TP Thủ Đức) ghi nhận hơn 80% giỏ hàng (tương đương 80 căn hộ) đã được giao dịch sau vài giờ giới thiệu. Đây là dự án hiếm hoi tại TP HCM mở bán trong dịp cận Tết Nguyên đán có giá tầm 2,8 tỷ đồng mỗi căn, tương đương 55 triệu đồng mỗi m2.

Còn ở TP Thuận An, Bình Dương, ngày 5/1, chủ đầu tư Lê Phong và Coteccons cũng mở bán thành công 90% rổ hàng (tương đương 90 căn) của dự án The Emerald 68. Theo đơn vị phân phối, do là đợt bán cuối cùng trước khi vào kỳ nghỉ Tết Âm lịch nên chủ đầu tư vẫn giữ nguyên giá (47 triệu đồng mỗi m2), kèm thêm chính sách thanh toán mới như chiết khấu 10%, ân hạn gốc lãi 2 năm, tặng lì xì... nên được thị trường đón nhận tốt.

Cùng ngày này, TT Avio của chủ đầu tư TT Capital ở TP Dĩ An, Bình Dương mở bán cũng ghi nhận giao dịch thành công 150 căn hộ, đạt 90% rổ hàng triển khai. Dự án này thuộc phân khúc vừa túi tiền, giá từ 1,23 tỷ đồng một căn, tương đương khoảng 35 triệu đồng mỗi m2.

Một dự án chung cư mở bán tại Bình Dương ngày 5/1. Ảnh: Phương Uyên

Tại khu vực Long An, một dự án căn hộ bình dân cũng mới triển khai đợt mở bán đầu tiên trong năm 2025, gần 80% rổ hàng (tương đương 120 căn) đã được đặt mua trước. Dự án này có giá bán tầm 32 triệu đồng mỗi m2, khoảng 60% khách mua là nhà đầu tư từ TP HCM nhằm kinh doanh cho thuê và tích lũy tài sản.

Không chỉ căn hộ, phân khúc nhà liền thổ và đất nền cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi nhiều dự án hiện hữu đang chào bán tại Long An, Cần Thơ và Đồng Nai trong tuần qua ghi nhận tỷ lệ giao dịch đạt trung bình 60-70% rổ hàng, sức mua cải thiện rõ nét.

Chia sẻ về kết quả bán hàng khả quan, Houze - đơn vị kinh doanh dự án CitiGrand - cho biết chủ yếu nhờ dự án có tầm giá vừa túi tiền nên dễ tiếp cận người mua. Đợt này, doanh nghiệp mở bán với tâm lý khảo sát sức mua và thăm dò tâm lý thị trường nên chỉ tung ra 100 căn hộ, tuy nhiên tỷ lệ tiêu thụ ngoài dự đoán.

"Con số này quá khiêm tốn nếu so với các năm trước nhưng đã rất khả quan với một dự án mở bán những ngày cận Tết", Houzi cho hay.

Đánh giá về tình hình bán hàng những ngày cận Tết Nguyên đán, ông Trần Đức Hòa, Giám đốc Công ty bất động sản Gia Hòa, cũng cho biết năm nay nhiều chủ đầu tư có sản phẩm ra thị trường "chiến đấu" đến những ngày cuối cùng. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sức cầu của thị trường đang dần phục hồi. Thời điểm gần Tết Giáp Thìn, hầu như doanh nghiệp địa ốc đều nghỉ Tết sớm từ tháng 11, 12, thậm chí có đơn vị còn đóng rổ hàng từ đầu quý IV.

"Năm nay, thị trường sôi động hơn hẳn, hoạt động bán hàng kéo đến những ngày cuối cùng của năm với nhiều dự án ghi nhận thanh khoản vượt kỳ vọng", ông nói.

Theo ông Hòa, sức mua cuối năm nhộn nhịp hơn một phần do các dự án mở bán có mức giá khá phù hợp với túi tiền người mua nhà, cộng chính sách bán hàng khá tốt. Ngoài ra, người mua nhà cũng tranh thủ mua trước Tết do lo ngại mặt bằng giá có thể tăng vào năm sau.

Hội môi giới bất động sản Việt Nam dự báo năm 2025, cả nước sẽ có khoảng 55.000 sản phẩm nhà ở chào bán ra thị trường, con số này tăng cao so với năm ngoái nhưng vẫn khiêm tốn so với cùng kỳ. Phần lớn nguồn cung vẫn tập trung vào các thị trường phía Bắc, trong khi khu vực phía Nam chỉ chiếm khoảng 30% rổ hàng.

Còn theo DKRA Group, nguồn cung căn hộ phía Nam trong năm 2025 dự kiến cải thiện so với năm 2024, ước đạt từ 15.000-17.000 sản phẩm phân bố tại TP HCM, Bình Dương, Long An... Dù vậy, nguồn cung vẫn chủ yếu tập trung vào nhà cao cấp, hạng sang. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, những dự án giá vừa túi tiền chào bán ra thị trường thời điểm này sẽ có lợi thế rất lớn về thanh khoản.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, phân tích năm 2025 được kỳ vọng là năm khởi sắc của bất động sản. Một trong những điểm sáng của thị trường là sự tháo gỡ các nút thắt về nguồn cung, đặc biệt là những dự án đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh nguồn cung, thanh khoản thị trường cũng sẽ có những chuyển biến tích cực khi lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức thấp, niềm tin của nhà đầu tư dần cải thiện và đặc biệt là dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu dịch chuyển vào phía Nam. Mặt bằng giá bán bất động sản sơ cấp lẫn thứ cấp trong năm 2025 dự báo cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng và giữ ở mức cao do chi phí đầu vào và chi phí phát triển dự án gia tăng.

Xu hướng dịch chuyển đầu tư ra khỏi khu vực trung tâm sẽ tiếp tục bùng nổ khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, chi phí phát triển tăng cao, vướng thủ tục pháp lý... Những tín hiệu tích cực được thúc đẩy bởi các yếu tố về chính sách, nguồn cung, hạ tầng và xu hướng đầu tư, hứa hẹn sẽ tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới.

Phương Uyên