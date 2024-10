Thanh khoản căn hộ mới TP HCM giảm 16%

TP HCMTỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp quý III ở TP HCM chỉ đạt 39% rổ hàng, giảm 16% so với quý trước, theo Savills.

Báo cáo nghiên cứu thị trường từ Công ty tư vấn bất động sản Savills Việt Nam công bố mới đây, cho thấy quý III, TP HCM chỉ ghi nhận 1.915 căn hộ sơ cấp (chủ đầu tư mở bán) giao dịch thành công, giảm 16% so với quý trước. Tỷ lệ hấp thụ trên tổng số nguồn cung đạt 39%, trong đó các căn hộ mở bán mới chiếm đến 62% lượng tiêu thụ, còn lại là sản phẩm tồn kho. 66% sức mua thị trường rơi vào các dự án trung cấp, giá bán từ 3-5 tỷ đồng mỗi căn.

Lượng tiêu thụ giảm, theo Savills đến từ việc nguồn cung căn hộ sơ cấp quý vừa qua thấp, chỉ có 4.871 căn, giảm 13% so với quý trước và 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số căn hộ mở bán lần đầu khoảng 799 căn, giảm 30% theo quý. Xét về rổ hàng tồn kho, quý III cũng có thêm năm dự án cũ, từng phải tạm ngưng giao dịch do vướng pháp lý, mở bán trở lại trong quý này. Tuy nhiên số lượng cũng vỏn vẹn 545 căn.

Trước đó, trong báo cáo của DKRA Group cũng cho thấy tính riêng tháng 7 và 8, lượng tiêu thụ căn hộ sơ cấp toàn thị trường TP HCM và các tỉnh phía Nam chỉ đạt 980 căn, tỷ lệ hấp thụ chưa đến 35% rổ hàng sơ cấp. Phần lớn giao dịch được ghi nhận từ các dự án đang triển khai bán hàng tại Bình Dương, chiếm 54% tổng lượng tiêu thụ sơ cấp toàn thị trường. Riêng TP HCM giao dịch rơi vào những dự án tầm giá trên dưới 45 triệu đồng mỗi m2.

Thanh khoản chưa cải thiện nên các chính sách bán hàng ưu đãi nhằm thu hút người mua vẫn tiếp tục được nhiều chủ đầu tư tung ra trong thời gian qua. Thậm chí có hai dự án đã hoàn thành chào bán tại quận Tân Phú chỉ yêu cầu khách hàng thanh toán tổng cộng 15% giá trị căn hộ để nhận bàn giao, với lịch thanh toán giãn trong vòng 24 tháng.

Bất động sản khu Đông TP HCM với các khu tái định cư, chung cư, nhà phố, đất nền ở thành phố Thủ Đức, tháng 8/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Không chỉ thanh khoản hạ nhiệt, giá bán sơ cấp căn hộ TP HCM quý III cũng có xu hướng giảm. Từ mức 73 triệu đồng mỗi m2 ghi nhận trong quý II đã xuống 68 triệu đồng trong quý này, giảm 12%.

Theo bà Giang Huỳnh, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường S22M Savills, giá căn hộ TP HCM giảm sâu chủ yếu do thay đổi trong cấu trúc giỏ hàng mở bán. Theo đó lượng sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang quý vừa qua giảm mạnh, chiếm chưa đến 2% rổ hàng sơ cấp. Thay vào đó 60% nguồn cung là các dự án trung cấp (giá từ 3 tỷ đồng trở lên) và 38% còn lại thuộc về phân khúc bình dân (giá bán dưới 3 tỷ đồng). Nguồn cung cao cấp giảm kéo theo mặt bằng giá trung bình của thị trường cũng hạ nhiệt.

Dự báo thị trường các tháng cuối năm, Savills cho biết quý IV, TP HCM dự kiến có khoảng 6.700 căn hộ mở bán mới, trong đó rổ hàng nhiều nhất rơi vào hai dự án là phân khu The Opus One thuộc khu đô thị Vinhomes Grand Park và The Forest Gem. Xét về giá, đơn vị này nhận định nhiều khả năng sẽ tăng khi nguồn cung mới trong quý tới phần lớn rơi vào phân khúc cao cấp và trung cấp, không quá nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam, cho rằng nguồn cung sơ cấp hạn chế, tuy sẽ cải thiện trong các quý tới khi luật sửa đổi, quy hoạch cập nhật và các dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh triển khai, kỳ vọng là lực đẩy hỗ trợ thị trường.

Dù vậy, theo ông, từ nay đến năm 2027, thành phố dự kiến chỉ có thêm khoảng 50.000 căn hộ từ 76 dự án mở bán, chủ yếu tập trung ở khu vực TP Thủ Đức. Nguồn cung nhà ở trên được nhận định khó đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, khi mỗi năm thành phố cần ít nhất khoảng 50.000 căn hộ trở lên, phần lớn trong số đó là sản phẩm bình dân.

Phương Uyên