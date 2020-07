Thanh khoản biệt thự biển thấp nhất nửa thập niên

4 dự án biệt thự biển chào bán trong quý II nhưng chỉ 25 căn được tiêu thụ trên thị trường sơ cấp, thấp nhất kể từ năm 2016.

Theo báo cáo mới nhất của DKRA Việt Nam, trong quý II, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trầm lắng do giới đầu tư chịu tác động tâm lý từ Covid-19. Trong 3 tháng qua phân khúc biệt thự biển ghi nhận lượng tiêu thụ sơ cấp chỉ đạt 25 căn, đây là mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Mặt bằng giá bán sơ cấp không có nhiều biến động so với quý trước.

Thị trường biệt thự biển đón nhận 4 dự án mở bán, cung ứng 128 căn, tăng gấp 8 lần so với quý trước, nhưng chỉ bằng 7% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tiêu thụ khiêm tốn, đạt 10% nguồn cung mới (khoảng 13 căn), tăng 3,25 lần so với quý I (bán được 4 căn) nhưng chỉ bằng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ hấp thụ biệt thự biển trên thị trường sơ cấp quan sát theo khu vực cho thấy Phú Quốc, Bình Định, Quảng Nam tiêu thụ được 6-7% nguồn cung, Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ hấp thụ được 1% nguồn cung, đồng nghĩa với việc hàng tồn kho chiếm trên 90%. Riêng các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên tồn kho 100% trong quý II.

Cũng thuộc nhóm bất động sản nghỉ dưỡng, phân khúc condotel trải dài từ các địa bàn Thừa Thiên Huế đến Phú Quốc đều ghi nhận sức mua ở mức rất thấp trong quý. Chỉ 2 dự án condotel mới mở bán trong 3 tháng qua, cung cấp ra thị trường 158 căn. Nguồn cung tăng 93% so với quý I (82 căn), nhưng chỉ bằng 4% so với cùng kỳ năm 2019 (khoảng 3.824 căn).

Tỷ lệ tiêu thụ condotel đạt khoảng 20% nguồn cung mới, nhưng chỉ bằng 1% so với cùng kỳ năm trước. Sức cầu chung toàn thị trường ở mức rất thấp, những khu vực thường xuyên dẫn đầu về lượng tiêu thụ như Bình Thuận, Phú Quốc, Bà Rịa - Vũng Tàu... đều có tình hình bán hàng ảm đạm, hầu như không phát sinh giao dịch trong quý.

Ông Phạm Lâm, CEO DKRA Việt Nam cho biết, khó khăn của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong quý II chịu ảnh hưởng một phần bởi tâm lý nhà đầu tư thay đổi trong giai đoạn Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Tuy nhiên trước đại dịch, mức độ quan tâm của giới đầu tư đối với bất động sản nghỉ dưỡng đã có xu hướng sụt giảm do pháp lý cho các loại tài sản này chưa được hoàn thiện và bùng nổ tranh chấp phá vỡ cam kết sinh lời.

Ông Lâm cho rằng trong thời gian tới, khi khung pháp lý về thời hạn sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng dần được hoàn thiện, cộng thêm kiểm soát được dịch bệnh và sự tăng tốc đầu tư hạ tầng kết nối vùng, thị trường này sẽ được cải thiện dần.

Trung Tín