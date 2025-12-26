Thanh Hóa sẽ có hàng trăm sự kiện thu hút du khách trong 2026

Thanh Hóa sẽ tổ chức 100 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu, trải đều trong năm, nhằm duy trì đà tăng trưởng và tạo động lực phát triển du lịch.

Thông tin được công bố tại Hội nghị công bố các sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch nổi bật năm 2026 tổ chức ngày 26/12. Theo đó Thanh Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện với quy mô lớn và chiều sâu. Trong tổng số hơn 220 sự kiện đăng ký tổ chức, tỉnh lựa chọn 100 sự kiện tiêu biểu, gồm 63 sự kiện văn hóa, 18 sự kiện thể thao và 19 sự kiện du lịch. Các hoạt động được tổ chức tại nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, trải đều theo bốn mùa, gắn với thông điệp "Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa".

Chuỗi sự kiện mùa xuân tập trung vào lễ hội truyền thống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Mùa hè là các hoạt động du lịch biển tại Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, kết hợp chương trình âm nhạc, ẩm thực ven biển. Mùa thu - đông gắn với các giải thể thao quy mô quốc gia, quốc tế và lễ hội văn hóa, ẩm thực, du lịch sinh thái cộng đồng tại Pù Luông, Thường Xuân...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch không chỉ mang tính phong trào mà là công cụ phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế địa phương. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở ban ngành mỗi sự kiện cần được tổ chức bài bản, đúng quy định, giữ gìn bản sắc xứ Thanh, tránh trùng lặp, tạo dấu ấn riêng để thu hút và giữ chân du khách.

Số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết năm 2025, toàn tỉnh ước đón hơn 16,28 triệu lượt khách, tăng 6,1% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 852.300 lượt, tăng 18,4%. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 45.600 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục khẳng định Thanh Hóa là một trong những điểm đến lớn của cả nước.

Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hoá. Ảnh: Lê Hoàng

Ngành du lịch tỉnh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, liên kết và quảng bá, tham gia nhiều hội chợ du lịch lớn trong nước, đón các đoàn famtrip, presstrip quốc tế đến khảo sát, kết nối tour. Nhiều sản phẩm mới được đưa vào khai thác như city tour Hạc Thành – Hàm Rồng, du lịch cộng đồng Pù Luông, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP. Đặc biệt, khoảng 150 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức trong năm 2025 đã góp phần thu hút khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Lê Hoàng