Thanh Hóa sắp có 2 khu đô thị rộng hơn 1.000 ha

Hai khu đô thị nằm trong khu kinh tế Nghi Sơn, dự kiến đáp ứng nhu cầu của khoảng 50.000 người dân.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với 2 khu đô thị thuộc khu kinh tế Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn).

Theo quy hoạch, khu đô thị số 4 có diện tích khoảng 437,5ha, trong đó 422ha thuộc xã Hải Nhân; 15,5ha thuộc phường Nguyên Bình. Phía Bắc khu đô thị giáp cụm dân cư chân núi Trạn, phía Nam giáp phường Nguyên Bình, phía Đông gần đường sắt Bắc - Nam, phía Tây giáp đường Nghi Sơn - Sao Vàng.

Khu đô thị số 4 được quy hoạch gồm trung tâm nghiên cứu đào tạo, đất công cộng dịch vụ, cây xanh, mặt nước, khu dân cư hiện trạng cải tạo. Khi hoàn thành dự kiến đáp ứng nhu cầu của khoảng 4.000 người người dân.

Khu kinh tế Nghi Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thị xã Nghi Sơn.

Dự án còn lại là khu đô thị số 6 với quy mô khoảng 576,3ha, bao gồm xã Hải Nhân (331,5ha), xã Ninh Hải (91,7ha), phường Hải Hoà (153,1ha). Khu vực quy hoạch có phía Bắc giáp núi Am, phía Nam cạnh phân khu đô thị DT-05, phía Đông giáp kênh Than, phía Tây nằm cạnh đường sắt Bắc - Nam và núi Am.

Dự án này thuộc khu đô thị trung tâm khu kinh tế Nghi Sơn với các chức năng khu công cộng, dịch vụ thương mại, y tế, đầu mối giao thông đường bộ và khu ở đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dự kiến phục vụ khoảng 45.000 dân.

Khu kinh tế Nghi Sơn có tổng diện tích tự nhiên 106.000 ha, nằm ở phía Nam tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây được quy hoạch bao gồm 4 khu chức năng gồm cảng Nghi Sơn, các khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch biển và du lịch sinh thái.

Theo UBND tỉnh, khu kinh tế này hiện có 226 dự án đầu tư trong nước và 19 dự án FDI, trong đó có hơn 100 dự án đã đi vào hoạt động toàn bộ hoặc một phần, giải quyết việc làm cho 32.516 lao động.

Tâm Anh