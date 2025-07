Thanh Hóa - Nghệ An tiếp tục mưa lớn ba ngày tới

Đợt mưa lớn do hoàn lưu bão Wipha và dải hội tụ nhiệt đới dự báo duy trì ở miền Bắc hết ngày mai, ở Thanh Hóa, Nghệ An hết ngày 27/7.

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão Wipha và dải hội tụ nhiệt đới, bốn ngày qua miền Bắc mưa 100-250 mm, riêng hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 200-350 mm.

Một số nơi mưa lớn hơn, từ 19h ngày 20/7 đến 7h ngày 24/7 tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) 498 mm, Mường Lống (Nghệ An) 431 mm, Như Tân (Ninh Bình) 357 mm, Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 324 mm, Cô Tô (Quảng Ninh) 265 mm.

Mưa lớn đã gây lũ trên sông Cả (còn gọi là sông Lam) ở Nghệ An. Mực nước tại trạm Mường Xén lên 145,8 m lúc 1h ngày 23/7, vượt lũ lịch sử 0,4 m, trên báo động ba 3,89 m. Tại trạm Thạch Giám lũ đạt đỉnh 76,13 m lúc 8h ngày 23/7, vượt lũ lịch sử 4,31, trên báo động ba 7,13 m.

Mưa lũ tại Mường Xén, Nghệ An. Ảnh: Đức Hùng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ tiếp tục mưa lớn đến hết ngày 25/7. Từ 26/7, miền Bắc giảm mưa, nhưng Thanh Hóa, Nghệ An duy trì đến hết ngày 27/7.

Từ ngày 28/7, dải hội tụ nhiệt đới suy yếu, vùng thấp nóng phía tây hoạt động trở lại, miền Bắc, Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa - TP Huế) chuyển sang nắng nóng.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội ba ngày tới 25-33 độ C, sau đó nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 35-36 độ. Điểm cao trên 1.500 như Sa Pa (Lào Cai) từ nay đến cuối tuần dao động 18-25 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên cũ) và Nam Bộ những ngày tới chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động cường độ trung bình đến mạnh nên tiếp tục mưa rào, giông về chiều tối.

Mưa lũ đã khiến ba người chết, một người mất tích, 5 người bị thương. 720 nhà bị hư hỏng, tốc mái, chủ yếu ở Nghệ An và Thanh Hóa; hơn 3.800 nhà bị ngập, tập trung ở Nghệ An với 3.780 nhà. Các tuyến giao thông bị sạt lở 63 điểm ở Thanh Hóa, 196 điểm tại Nghệ An.

Gia Chính

>>Xem dự báo thời tiết 7 ngày tới tại đây.